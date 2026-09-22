Fenomen spectaculos în Chile. Deșertul Atacama este acoperit de flori după ploile abundente provocate de El Nino

Turiştii îşi opresc vehiculele pe marginea drumului pentru a fotografia acest peisaj complet transformat / sursă foto: Profimedia Images

Ploile excepţionale provocate de fenomenul meteorologic El Nino în nordul statului Chile au transformat deşertul Atacama într-un vast covor de flori, care ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante evenimente de tip „deşert înflorit” observate vreodată, informează marţi AFP, citată de Agerpres.

În solul acestui deşert, unul dintre cele mai aride de pe Pământ, se află seminţele şi bulbii a aproximativ 200 de specii de plante, care aşteaptă sosirea precipitaţiilor pentru a germina. Printre aceste specii se numără "suspiros blancos" şi "patas de guanaco", care colorează suprafeţe vaste în nuanţe de violet.

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Turiştii îşi opresc vehiculele pe marginea drumului pentru a fotografia acest peisaj complet transformat, care poate include uneori şi un curcubeu ce se combină cu roşul intens al cerului la apusul Soarelui.

"Deşertul înflorit", care se întinde peste dune şi câmpii, reprezintă "mai mult decât nişte simple flori", a declarat Cesa Pizarro, directorul secţiei de conservare a biodiversităţii din cadrul Corporaţiei Naţionale Forestiere din Chile (CONAF) pentru regiunea Atacama.

Albinele polenizează plantele, în timp ce coleopterele se hrănesc cu resturile acestora şi îmbogăţesc solul cu excrementele lor, bogate în azot şi fosfor, a explicat el.

"Deşi există şi alte deşerturi care înfloresc atunci când plouă, amploarea teritorială şi diversitatea speciilor care există aici sunt unice", a adăugat Cesar Pizarro.

Ploile care au căzut în această vară în emisfera sudică au depăşit 180 de mililitri în anumite zone din regiune, reprezentând "niveluri foarte ridicate, care nu au fost niciodată înregistrate" în trecut, a explicat expertul chilian. Apa a pătruns mai adânc în nisip şi a activat mai multe seminţe şi rădăcini ale unor plante.

Potrivit CONAF, "deşertul înflorit", aşa cum este denumit acest eveniment natural, va atinge apogeul în acest an în luna octombrie, pe o suprafaţă de aproximativ 15.000 de hectare.

"Fenomenul El Nino din acest an, deşi stârneşte o mare îngrijorare (...) din cauza impacturilor pe care le provoacă în numeroase locuri, generează şi viaţă sau activează viaţa", a subliniat Cesar Pizarro.

O evaporare puternică a apei din Oceanul Pacific, în largul coastelor statului Peru, a provocat ploi torenţiale în nordul statului Chile între 16 şi 22 iulie, a reamintit el.

Acele ploi au cauzat 13 decese şi au distrus sau au avariat grav circa 4.000 de locuinţe, potrivit autorităţilor chiliene.

Fenomenul El Nino, o variaţie naturală a climei de pe Terra, care se produce la un interval cuprins între doi şi şapte ani, determină creşterea temperaturilor la suprafaţa apei din centrul şi estul Pacificului ecuatorial, ceea ce duce la modificări ale vânturilor şi ale precipitaţiilor la nivel global, precum şi la apariţia unor condiţii meteorologice imprevizibile.

"Pentru ţara noastră, deşertul înflorit este un motiv de mândrie, el face parte din patrimoniul nostru", a declarat Cesar Pizarro.