Descoperire uriașă sub unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ. Două rezerve mari de apă, găsite în Taklaman

1 minut de citit Publicat la 08:00 19 Sep 2026 Modificat la 08:18 19 Sep 2026

Cercetătorii au identificat atât apă dulce, cât și apă sărată. Foto: Getty Images

Două rezerve mari de apă subterană au fost descoperite în deșertul Taklamakan, din regiunea Xinjiang, în nord-vestul Chinei. Cercetarea ar putea oferi informații importante despre posibilitatea folosirii durabile a resurselor de apă din subteran pentru dezvoltarea pe termen lung a zonelor deșertice, potrivit Global Times.

Descoperirea a fost făcută în cadrul unui proiect de explorare a apelor subterane derulat de Centrul pentru Studiul Hidrologiei și Geologiei Mediului din cadrul Biroului de Geologie din Xinjiang.

Una dintre rezerve se află în apropierea unui oraș din districtul Minfeng, la marginea sudică a deșertului, iar cealaltă în zona aflată la sud de Munții Mazartag, în interiorul deșertului.

Apa subterană nu este stagnantă

Pentru a identifica și analiza resursele de apă, cercetătorii au combinat date obținute prin teledetecție satelitară și cercetări geofizice aeriene cu explorări la sol și foraje.

Potrivit lui Kang Jian, coordonatorul proiectului, rezultatele arată că apa subterană din cele două zone nu este stagnantă. Aceasta circulă și se poate reînnoi. Cercetătorii au identificat atât apă dulce, cât și apă sărată.

Echipa a realizat și modele tridimensionale și hidrogeologice pentru a determina distribuția apei dulci și a celei saline, dar și pentru a evalua cantitatea disponibilă și posibilitățile de utilizare.

Apa salmastră ar putea fi folosită pentru irigații

Cercetătorii au construit și o stație pilot destinată testării utilizării în condiții de siguranță a apei subterane salmastre pentru irigații.

Proiectele sunt legate de eforturile de limitare a extinderii deșertului Taklamakan și de refacere ecologică a zonei. Dacă rezultatele sunt favorabile, apa salmastră ar putea reprezenta o sursă suplimentară pentru astfel de intervenții.

Importanța proiectului nu se limitează însă la stabilirea cantității de apă existente în subteran.

Zhang Lei, directorul centrului care a realizat studiul, spune că întrebarea esențială este dacă aceste resurse pot susține în mod durabil dezvoltarea pe termen lung a regiunilor deșertice.

Cercetătorii încearcă astfel să stabilească dacă apa descoperită poate contribui la creșterea securității resurselor de apă din sudul regiunii Xinjiang și la găsirea unor soluții geologice pentru dezvoltarea acestei zone.

Deșertul Taklamakan se întinde pe o suprafață de aproximativ 337.600 de kilometri pătrați, iar perimetrul său măsoară circa 3.046 de kilometri. Este cel mai mare deșert din China și al doilea cel mai mare deșert cu dune în continuă deplasare din lume.