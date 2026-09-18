New York Times: Ce „beneficii” e dispus Trump să ofere Rusiei pentru o pace în Ucraina. Întrebarea șocantă pusă de Kushner lui Putin

Vladimir Putin, liderul Federaţiei Ruse, şi Donald Trump, preşedintele SUA, pe 15 august 2025, la baza comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska. Sursa foto: Getty Images

Deși Congresul SUA a adoptat recent un pachet dur de sancțiuni împotriva Rusiei, în încercarea de a pune presiune pe Putin și a-l forța astfel să pună capăt războiului din Ucraina, președintele american Donald Trump mizează pe o abordare diferită: oferirea de „beneficii economice” Rusiei, informează New York Times (NYT).

Când Steve Witkoff și Jared Kushner, trimișii speciali ai președintelui Trump s-au întâlnit în această lună la Kremlin cu Vladimir Putin, liderul rus emana încredere, conform unor surse din administrația americană citate de NYT.

În câteva luni, a spus Putin, trupele rusești vor cuceri în sfârșit întreaga regiune Donbas din Ucraina. De asemenea, el i-a anunțat pe Wikoff și Kushner că Rusia era gata să lovească reteaua electrică a Ucrainei, pregătind terenul pentru un iarnă care se anunță extrem de dificilă pentru Kiev.

Apoi, Jared Kushner, i-a răspuns lui Putin: „Cu tot respectul, ne-ați spus exact același lucru în urmă cu un an. Care sunt șansele să ne întoarcem aici peste un an și să spuneți din nou același lucru? Mai pierdem un an?”.

Schimbul de replici, descris de o persoană la curent cu discuția de la Kremlin și de un oficial american, surprinde esența celor peste 18 luni de eforturi ale administrației Trump de a încheia războiul din Ucraina.

Congresul SUA a aprobat noi sancţiuni „infernale” împotriva Rusiei şi a aliaţilor săi pentru rolul lor în războiul împotriva Ucrainei, un text deja adoptat de Senat şi susţinut de preşedintele SUA, Donald Trump.Proiectul trebuie adoptat de președintele SUA, Donald Trump. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Wall Street Journal că Trump intenționează să semneze noul pachet de sancțiuni.

Dar, notează New York Times, chiar dacă acest proiect de lege va ajunge pe biroul lui Trump pentru a fi semnat, administrația de la Washington mizează mai degrabă pe o altă abordare: oferirea de beneficii Rusiei, în speranța că Putin va lua astfel în considerare încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit uneia dintre sursele publicației, semnarea unor acorduri economice cu Rusia înainte de încheierea războiului din Ucraina e posibilă și ar arăta că noua administrația a SUA chiar își dorește o resetare relațiilor cu Kremlinul.

Totodată, noua abordare încalcă promisiunea lui Trump de anul trecut, care spunea că acordurile economice cu Rusia nu vor fi încheiate „până nu vom rezolva războiul” și sugerează că trimișii speciali Steve Witkoff și Ashton Kushner caută noi modalități de a convinge Rusia să oprească ostilitățile, acum că a devenit clar că Ucraina nu e dispusă să cedeze teritoriile sale în schimbul păcii.

Astfel, având în vedere că administrația Trump urmează o politică de tip „morcovul și bățul” față de Putin, se pare că, acum, „morcovul” este în centrul atenției administrației SUA. Un oficial american citat de New York Times, a spus că administrația Trump vrea să creeze astfel mai multe „stimulente”, adică acorduri de afaceri, pentru membrii elitelor economice de la Moscova, în încercarea de a-l determina pe Putin să ajungă la un acord de pace în Ucraina.