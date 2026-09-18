Donald Trump a anunțat că interzice accesul la Casa Albă a CNN, MS NOW și Reuters, pe care le acuză că relatează știri false

Trump a cerut în mai multe rânduri canalelor de televiziune să renunţe la emisiunile de divertisment sau informative care nu-l apreciază sau îl critică. Foto: Getty Images

Donald Trump a anunţat vineri că interzice „cu efect imediat” accesul la Casa Albă a jurnaliștilor de la canalele de televiziune CNN, MS NOW, precum și de la publicația online Politico. Preşedintele american acuză aceste canale media că relatează „în permanență” știri false, relatează Agerpres.

Donald Trump a spus că va anunța în curând și ce alte instituții de presă vor fi vizate de această interdicție.

„Cu efect imediat, interzic accesul la Casa Albă pentru Fake News CNN, MSNOW... şi Politico... din cauza 'relatărilor' lor constante de tip 'Fake News'. Canalele media nu ar trebui să poată scrie sau relata în permanenţă ficţiune şi minciuni atunci când relatează despre preşedintele Statelor Unite, despre administraţia Trump sau despre Statele Unite ale Americii”, a spus el.

CNN scrie că deși Donald Trump a făcut acest anunț nu a existat vreun semn că măsura este implementată. „Reporterii CNN au rămas în spațiul lor de lucru de la Casa Albă, aflat în apropierea sălii de briefing, la momentul redactării acestui material”, scrie pe site-ul CNN.

De asemenea, o echipă CNN se afla vineri în deplasare, în calitate de reporteri desemnați pentru presa de televiziune care îl însoțesc pe vicepreședintele JD Vance.

Declarația președintelui a atras, de asemenea, condamnări din partea susținătorilor libertății presei.

„O astfel de interdicție ar fi în mod evident neconstituțională. Primul Amendament este clar: odată ce Casa Albă invită anumiți jurnaliști, nu îi poate interzice pe alții doar pentru că nu îi place modul în care aceștia relatează. Acesta este un caz tipic de discriminare pe criteriul punctului de vedere și va fi rapid anulat de instanțe dacă va fi contestat”, a declarat Bruce D. Brown, președintele Reporters Committee for Freedom of the Press, într-un comunicat.

Nu ar fi prima dată când Trump încearcă o astfel de manevră. În primul său mandat la Casa Albă, președintele american a revocat acreditarea corespondentului CNN Jim Acosta, după un schimb de replici. CNN a dat administrația în judecată și un judecător a restabilit temporar accesul lui Acosta. Administrația Trump a revenit atunci asupra deciziei și CNN a renunțat la proces.

Trump a cerut în mai multe rânduri canalelor de televiziune să renunţe la emisiunile de divertisment sau informative care nu-l apreciază, sau care glumesc pe seama lui, îl critică pe el şi administraţia sa.



De asemenea, el a cerut Comisiei Federale pentru Comunicaţii să retragă licenţele unor canale de televiziune, după ce le-a criticat ştiri şi alte programe.