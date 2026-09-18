Un nou blackout în Cuba, vineri. A fost al şaptelea din 2026. Ministerul Energiei de la Havana: "A căzut toată reţeaua electrică"

1 minut de citit Publicat la 23:33 18 Sep 2026 Modificat la 23:33 18 Sep 2026

Un nou blackout în Cuba, vineri. FOTO: Getty Images

Rețeaua energetică din Cuba a suferit o prăbușire totală vineri, a anunțat Ministerul Energiei pe rețelele de socializare, provocând o pană de curent la nivel național pe insula cu o populație de aproximativ 9 milioane de locuitori, notează Reuters.

Sistemul învechit de generare a energiei electrice din Cuba este supus unei presiuni enorme din cauza lipsei de combustibil, a infrastructurii degradate și a blocadei petroliere impuse de SUA. Chiar și atunci când rețeaua națională este funcțională, insula se confruntă frecvent cu întreruperi programate ale alimentării cu energie, lăsând milioane de oameni fără curent electric.

Infrastructură veche şi criză de combustibili

Afectată de o criză economică severă în ultimii cinci ani, Cuba se confruntă cu regularitate cu întreruperi totale sau parţiale de curent din cauza infrastructurii învechite şi a lipsei de combustibil.

Sistemul naţional se bazează pe şapte centrale termoelectrice, toate vechi de peste 40 de ani şi aflate în diferite stări de degradare.

Blackout-ul de vineri a fost al şaptelea din 2026. Havana acuză Washingtonul că este responsabil pentru această criză energetică, în timp ce SUA o atribuie unei proaste gestionari economice.

Washingtonul a permis din ianuarie sosirea unui singur petrolier rusesc, care transporta 100.000 de tone de ţiţei, în martie.

Tensiuni majore între SUA şi Cuba

Relaţiile dintre Statele Unite şi Cuba au devenit extrem de tensionate de la începutul anului, mai ales după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al guvernului cubanez.

Donald Trump consideră că insula comunistă, situată la 150 de kilometri de coasta Floridei, constituie o "ameninţare extraordinară" la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite şi a avertizat în repetate rânduri că ar putea să "preia controlul" asupra acesteia.