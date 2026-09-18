Care a fost aleasă "cea mai bună companie aeriană din lume" în 2026 la "Oscarurile" industriei aviatice. Topul complet

Singapore Airlines, desemnată "cea mai bună companie aeriană din lume" în 2026. Sursa foto: Hepta

Organizatorii prestigioaselor premii anuale Skytrax, supranumite „Oscarurile” industriei aviatice pentru modul fastuos în care celebrează companiile aeriene globale și regionale care ne poartă, în mare parte, spre destinațiile dorite, s-au reunit din nou pentru a desemna cea mai bună companie aeriană din lume, notează CNN.

Războaie. Haos climatic. Prețuri la combustibil în continuă creștere. Pasageri recalcitranți, imobilizați cu bandă adezivă de scaune. Gestionarea unei companii aeriene nu devine mai ușoară în aceste vremuri tulburi, însă unele companii reușesc, în mod evident, să facă acest lucru mai bine decât altele.

Victorie pentru "Singapore Airlines"

A fost pentru a șasea oară când "Singapore Airlines" a câștigat marele premiu în cei 25 de ani de istorie a competiției, completând astfel victoriile anterioare din 2023 și 2018, precum și pe cele obținute în anii 2000. Compania a recucerit titlul de la câștigătoarea de anul trecut, Qatar Airways, care s-a impus de nouă ori în ultimii 15 ani.

De altfel, așa cum a remarcat Edward Plaisted, CEO-ul Skytrax, premiul a rămas aproape exclusiv în posesia unui grup de elită format din șapte companii aeriene, majoritatea reușind să se claseze și în top 20 în acest an.

Clasamentul final

În clasamentul final, Qatar a coborât pe locul al doilea, iar Cathay Pacific Airways, All Nippon Airways (din Japonia), Turkish Airlines și Emirates au completat primele șase poziții.

Dintre foștii câștigători, doar British Airways a lipsit de pe lista din acest an. Companiile aeriene americane au absentat complet, o situație frecventă în clasamentul Skytrax Air, Canada fiind singurul reprezentant din America de Nord.

Marele premiu, a declarat Goh Choon Phong, directorul executiv al Singapore Airlines, într-un comunicat pregătit în prealabil, a reprezentat o „dovadă a dedicării și profesionalismului angajaților noștri”.

Unii dintre acești angajați s-au numărat printre numeroasele echipaje de zbor prezente la eveniment în uniformă completă, o pată de culoare într-o sală dominată de costume bleumarin. Câțiva norocoși au avut ocazia să prezinte momente de dans pe scenă, în fața publicului reunit.

Singapore a obținut, de asemenea, premii pentru clasa economică și pentru serviciile de catering la această clasă. Au fost acordate numeroase alte distincții, toate pe baza unui sondaj global privind satisfacția clienților, realizat de Skytrax, o firmă de consultanță în aviație cu sediul în Marea Britanie.

Qatar Airways, cea mai bună companie aeriană din Orientul Mijlociu

Qatar Airways a fost desemnată cea mai bună companie aeriană din Orientul Mijlociu și a câștigat premii pentru clasa business, serviciul Wi-Fi la bord și salonul pentru pasagerii de la clasa business. Cathay Pacific a fost premiată pentru echipajul de cabină și pentru salonul destinat pasagerilor de la clasa întâi.

Toate aceste momente festive nu au reușit însă să risipească numeroasele probleme care umbresc în prezent industria aviației; printre subiectele discutate în culise s-au numărat conflictul din Iran, invazia Rusiei în Ucraina, creșterea prețului petrolului, întârzierile în livrarea noilor aeronave și deteriorarea relațiilor internaționale ale SUA.

Au adus aminte de 9/11

Cu toate acestea, potrivit lui Edward Plaisted, CEO-ul Skytrax, calitatea serviciilor oferite pasagerilor de către companiile aeriene continuă să crească constant — chiar și într-un „an mai dificil”.

„Experiența pasagerilor, impulsionată în principal de concurența tot mai acerbă din industrie, se îmbunătățește continuu”, a declarat el pentru CNN. „Este nevoie de un eveniment major, precum cel din 11 septembrie, pentru a cauza cu adevărat probleme.”

Printre alte distincții notabile s-a numărat includerea companiei aeriene taiwaneze emergente STARLUX în categoria de cinci stele a clasamentului Skytrax. Un aspect important, în contextul post-pandemic, este faptul că aceasta a câștigat și premiul pentru cea mai curată cabină.

Air France, cea mai bună clasă întâi

Între timp, Air France a câștigat premiul pentru cea mai bună clasă întâi, iar EVA Air, un alt operator aerian taiwanez, a fost desemnată cea mai bună companie la categoria „premium economy”. Primele cinci companii aeriene low-cost au fost: AirAsia, Scoot, Vueling, Eurowings și Iberia Express.

Bangkok Airways a fost desemnată cea mai bună companie aeriană din Asia și cea mai bună companie aeriană regională la nivel mondial. Ethiopian Airlines a fost cea mai bună din Africa, operatorul multinațional chilian LATAM s-a situat pe primul loc în America de Sud, în timp ce Turkish Airlines a fost cea mai bună din Europa.

În America de Nord, câștigătoare a fost desemnată Air Canada. Compania a obținut, de asemenea, premiul pentru cea mai bună ofertă culinară în saloanele de clasă business.

Lupta pentru segmentul premium

Mark Nasr, vicepreședinte executiv al Air Canada, a declarat că premiile Skytrax, acordate într-un moment în care compania aeriană urmărește să-și extindă rolul de operator global, dincolo de simpla deservire a rutelor către și dinspre Canada, sunt esențiale pentru supraviețuire, întrucât companiile aeriene se bazează tot mai mult pe clienții cu bugete mari pentru a-și menține viabilitatea.

„Concurența în sector devine tot mai acerbă”, a declarat el pentru CNN. „În prezent, se observă o tendință de creștere a segmentului de călătorii premium și a numărului de clienți foarte exigenți. Aceștia dispun de bugete generoase, iar companiile aeriene investesc pentru a câștiga acest segment de piață. Având în vedere creșterea semnificativă a prețurilor la combustibil, companiile aeriene care vor reuși să supraviețuiască vor fi cele capabile să practice tarife premium, justificându-și astfel produsele.”

Air Canada se află într-o poziție favorabilă pentru a depăși actualele turbulențe, datorită unei situații financiare solide, unei baze de clienți loiali și unui personal rezilient, a precizat Nasr. De asemenea, compania aeriană va trece cu bine peste recentele tensiuni dintre Canada și Statele Unite, alimentate de președintele Trump.

„Relațiile cunosc suișuri și coborâșuri de-a lungul timpului, însă continuăm să credem în soliditatea parteneriatului – atât economic, cât și social, dintre SUA și Canada și vom depăși cu bine circumstanțele actuale.”

Topul companiilor aeriene în 2026