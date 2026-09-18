Insula Lacul Morii s-a redeschis. Cum arată după ce a fost modernizată cu 12 milioane de euro. Ciucu: Facem şi un parc liniar de 2 km

1 minut de citit Publicat la 20:17 18 Sep 2026 Modificat la 20:17 18 Sep 2026

Insula Lacul Morii s-a redeschis. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, vineri, că Insula Lacul Morii s-a redeschis oficial. "Aveți acces la apa, mai multa umbra, vegetația va crește, se poate face plajă se pot face evenimente publice de mici dimensiuni", a spus Ciucu. Edilul a adăugat că acolo va fi amenajat şi "un mare parc liniar de 2 kilometri".

Insula Lacului Morii a fost modernizată printr-o investiţie de aproximativ 12 milioane de euro, din fonduri europene, naționale și ale Sectorului 6.

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"Insula Lacului Morii s-a redeschis astăzi, tranformată, bucureștenilor. După ce am refăcut digul, după ce am refacut Insula, urmează să facem acolo și un mare parc liniar de 2 kilometri.

E un sentiment frumos, de împlinire, după ani de pregătire și muncă. Aveți acces la apa, mai multa umbra, vegetația va crește, se poate face plajă se pot face evenimente publice de mici dimensiuni. Sper să vă placă Ṣi să o păstrați", a transmis Ciprian Ciucu.

Şi Ilie Bolojan s-a referit, săptămâna trecută, la Insula Lacul Morii.

"Este un proiect care transformă 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern, cu 2,3 hectare de spațiu verde, în intravilanul Capitalei.

Investiția este de aproape 59 de milioane de lei, din fonduri europene, naționale și ale Sectorului 6. Din 18 septembrie, Insula Lacul Morii va fi deschisă bucureștenilor.

Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieții oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul orașului”, a scris Bolojan.