Ilie Bolojan anunță că Insula Lacul Morii se deschide pe 18 septembrie: „O gură de aer proaspăt în mijlocul orașului”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat, duminică, data în care Insula Lacul Morii va fi deschisă publicului: 18 septembrie. „Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieții oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul orașului”, a scris Bolojan, pe Facebook.

„Vineri am fost pe Insula Lacul Morii, împreună cu primarul Sectorului 6, Paul Moldovan. Este un proiect care transformă 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern, cu 2,3 hectare de spațiu verde, în intravilanul Capitalei.

Investiția este de aproape 59 de milioane de lei, din fonduri europene, naționale și ale Sectorului 6. Din 18 septembrie, Insula Lacul Morii va fi deschisă bucureștenilor.

Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieții oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul orașului”, a scris Bolojan.

Foto: Ilie Bolojan / Facebook

Bolojan subliniază că investițiile în zonele urbane sunt „la fel de importante ca marile proiecte de infrastructură”.

„Cred că investițiile în zonele urbane: parcuri, zone de agrement, spații pietonale și centre istorice, sunt la fel de importante ca marile proiecte de infrastructură. Ele țin de viața de zi cu zi și de legătura dintre oameni și orașul lor.

Când am văzut aici, în Sectorul 6, oameni plimbându-se, copii jucându-se și vârstnici stând pe o bancă, mi-am amintit de anii de la Primăria Oradea și de cât de onorant este să fii primar și să poți transforma o viziune într-un loc mai bun pentru oamenii din comunitatea ta”, a mai scris el.

Astfel, el spune că „în astfel de momente, simți cu adevărat de ce merită să faci ceea ce trebuie când ești într-o funcție publică”.

Foto: Ilie Bolojan / Facebook

Noul regulament pentru promenada și Insula Lacul Morii a fost pus în dezbatere publică de Primăria Sectorului 6. Proiectul include interdicții pentru vizitatori, cum ar fi hrănirea animalelor fără stăpân sau scăldatul, dar și reguli privind circulația bicicletelor, trotinetelor electrice, alergatul și folosirea celor patru pontoane

Proiectul vizează transformarea insulei, care are o suprafață de 3,4 hectare, într-o zonă modernă de relaxare, cu spații verzi, alei pentru plimbare și locuri dedicate petrecerii timpului liber. Potrivit administrației locale, vor fi plantați aproximativ 400 de arbori și mii de plante adaptate ecosistemului din zonă.