Ciprian Ciucu spune că „nu are emoții” în privința audierii lui Bolojan la DNA. „Nu e un tip corupt, nu îl vedeți cu avioane private”

Premierul interimar Ilie Bolojan (s) a fost audiat la DNA Iasi, în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Primarul liberal al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, spune că Bolojan nu are probleme de integritate. Foto: Inquam Photos/ Codrin Unici

Premierul interimar Ilie Bolojan nu este corupt şi nu are probleme de integritate, a declarat primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, legat de audierea acestuia la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) din Iaşi, informează Agerpres

„Ilie Bolojan, aşa cum îl cunosc eu, este un om care nu are niciun fel de probleme de integritate. Faptul că este plimbat la DNA se mai întâmplă (...) Ilie Bolojan, ca şi mine, este un tip care stă într-un apartament de trei camere, dintr-un bloc din Oradea, nu este un tip corupt, nu îl vedeţi cu avioane private, nu îl vedeţi având un stil de viaţă pe diferite iahturi, prin diferite insule mediteraneene”, a spus Ciprian Ciucu, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a afirmat că nu are emoţii referitor la Ilie Bolojan.

„Hai să lăsăm justiţia să îşi facă treaba, vedem fel de fel de astfel de situaţii, nu dau bine, dar nu am niciun fel de emoţii în ceea ce îl priveşte pe Ilie Bolojan”, a adăugat primarul Ciucu.

Liderii PNL au acuzat vineri că audierea premierului interimar Ilie Bolojan la DNA Iași, în calitate de martor, are o miză politică. Liberalii vorbesc despre un „spectacol” mediatic, informații scurse „pe surse” cu săptămâni înainte și o programare suspectă, în plin proces de formare a unui nou guvern.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat vineri la DNA Iaşi, timp de aproximativ două ore, unde a fost citat în calitate de martor în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influenţă. Ilie Bolojan a stat două ore în sediul DNA Iași, iar la plecare a refuzat să facă declarații.