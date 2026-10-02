Moldova a obţinut sprijinul Finlandei pentru aderarea la UE. Maia Sandu: O Moldovă sub controlul Rusiei ar face Ucraina mai vulnerabilă

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Profimedia Images

Republica Moldova intenţionează să-şi consolideze cooperarea cu Finlanda în domeniul securităţii şi al rezilienţei şi mizează pe sprijinul Helsinki pentru avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, a declarat vineri preşedinta Maia Sandu în cursul vizitei sale în Finlanda, notează Agerpres.

"Avem multe de învăţat de la Finlanda: de la modelul vostru de securitate integrată, de la pregătirea civililor şi de la calmul pe care îl oferă faptul că eşti pregătit. De aceea, am propus instituirea unui dialog structurat între Republica Moldova şi Finlanda cu privire la rezilienţă", a declarat Maia Sandu.

Preşedinta a subliniat că Republica Moldova îşi doreşte să avanseze în procesul de aderare la UE, menţionând că, în acest an, ţara a deschis oficial primele capitole de negociere.

"Facem reforme şi îndeplinim, pe merit, fiecare condiţie. Contăm pe sprijinul Finlandei pentru a face următorii paşi în această toamnă", a spus şefa statului.

Potrivit Maiei Sandu, alegerea europeană a Republicii Moldova are şi o dimensiune de securitate, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

"Cei 1.200 de kilometri de frontieră ai Republicii Moldova cu Ucraina fac parte din aceeaşi frontieră estică a Europei. Aderarea noastră consolidează securitatea atât a Ucrainei, cât şi a Uniunii Europene. O Moldovă europeană securizează flancul sud-vestic al Ucrainei şi consolidează stabilitatea la frontiera estică a UE. O Moldovă aflată sub controlul Kremlinului ar face Ucraina mai vulnerabilă", a declarat Maia Sandu.

În acest context, ea a menţionat presiunile de securitate cu care se confruntă Republica Moldova. În acest an, potrivit ei, drone ruseşti au pătruns de peste 45 de ori în spaţiul aerian al republicii, iar opt astfel de incidente au avut loc în ultima săptămână.

Maia Sandu a afirmat că Republica Moldova îşi consolidează capacităţile de apărare şi securitate, inclusiv prin investiţii în apărarea antiaeriană, modernizarea armatei şi combaterea atacurilor cibernetice şi a manipulării informaţionale.

"Răspunsul nostru este să devenim mai puternici. Investim în apărarea antiaeriană, ne modernizăm armata şi majorăm cheltuielile pentru apărare. Ne consolidăm capacităţile de a combate manipularea informaţională şi atacurile cibernetice şi de a ne proteja alegerile", a spus preşedinta R.Moldova.

Republica Moldova nu mai e dependentă de gazul ruşilor

În acelaşi timp, Maia Sandu a evidenţiat progresele în domeniul energetic, afirmând că Republica Moldova a trecut de la o dependenţă de 100% de gazul rusesc la zero.

"Am trecut de la o dependenţă de 100% de gazul rusesc la zero, iar până la sfârşitul acestui an, sursele regenerabile vor reprezenta 30% din capacitatea instalată de producere a energiei electrice. Astfel, am eliminat cea mai puternică pârghie pe care Rusia o avea asupra noastră", a declarat ea.

Maia Sandu a mulţumit Finlandei pentru sprijinul acordat Ucrainei şi a subliniat că rezistenţa acestei ţări este importantă şi pentru securitatea Republicii Moldova. "În cele din urmă, rezistenţa Ucrainei este cea care protejează pacea Republicii Moldova", a spus ea.

Totodată, preşedinta Maia Sandu a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă pentru Republica Moldova nu doar un obiectiv politic şi economic, ci şi un element important pentru securitatea ţării.

"Ceea ce ne dă putere să mergem înainte, în pofida şocurilor energetice, a unui război la hotar şi a presiunilor asupra economiei, este hotărârea noastră de a adera la Uniunea Europeană - o uniune în care ţările se sprijină şi se protejează reciproc", a declarat Maia Sandu, potrivit NewsMaker.