Europa a cedat în fața SUA și va elibera 100 de milioane de barili de motorină și țiței pe piață. Trump: „Procesul începe imediat”

1 minut de citit Publicat la 17:30 02 Oct 2026 Modificat la 17:35 02 Oct 2026

Donald Trump a pus presiune de mai multe zile pe europeni să elibereze petrol din rezervele strategice. Foto: Getty Images

Statele G7 urmează să elibereze până la 100 de milioane de barili din rezervele de urgență de petrol și motorină, în urma presiunilor exercitate de administrația Trump pentru a tempera creșterea prețurilor la carburanți, relatează Bloomberg, vineri. Trump a reacționat imediat pe rețeaua sa, Truth Social: „Procesul va începe imediat”.

Eliberarea rezervelor, coordonată de Agenția Internațională a Energiei, va avea loc în următoarele patru luni, le-a declarat, vineri, jurnaliștilor, președintele Franței, în cadrul unei informări. Macron deține în prezent și președinția G7.

Americanii pun presiune pe Europa de mai multe zile să elibereze petrol din rezervele strategice, în contextul exploziei prețurilor la motorină în SUA.

Recent, secretarul american al energiei, Chris Wright, le-a cerut statelor europene să elibereze 120 de milioane de barili din rezervele strategice, pe parcursul unei perioade de trei luni.

Conform statisticilor oficiale UE, Germania și Franța au cele mai mari rezerve strategice de petrol și produse pe bază de petrol, în Europa.

Oficiali europeni anonimi spun că administrația de la Washington nu a folosit canalele oficiale și a trimis diverse solicitări individuale mai multor țări europene.

Trump: Procesul începe imediat

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe rețeaua sa, Truth Social, vineri, că statele europene au fost de acord să pună pe piața o cantitate mare de motorină din rezervele lor strategice, după mai multe zile de presiuni și eforturi ale oficialilor din administrația sa. Trump se confruntă cu o penurie de motorină din cauza războiului său din Iran și se teme că asta îi va afecta scorul la alegerile din noiembrie.

„Europa tocmai a convenit să elibereze o cantitate masivă din stocurile sale considerabile de motorină. Procesul va începe imediat”, a scris Trump.