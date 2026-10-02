Se lucrează în ritm alert la lotul Joseni-Ditrău din Autostrada Unirii. S-au făcut deja 12% din lucrări într-o lună și jumătate

Ritm alert pe primul șantier deschis în zona montană a Autostrăzii Unirii FOTO: Antena 3 CNN

Ritm alert pe primul șantier deschis în zona montană a Autostrăzii Unirii. La doar o lună și jumătate de la startul lucrărilor, lotul Joseni-Ditrău din județul Harghita a ajuns la un grad de realizare de aproximativ 12%. Peste 300 de muncitori și 240 de utilaje lucrează simultan pe mai multe fronturi, iar 400 dintre cele aproximativ 600 de grinzi au fost deja realizate.

Constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru cei 14,4 km de autostradă.

Pe lotul Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii, lucrările efective au început pe 17 august. La doar o lună și jumătate de distanță, gradul de realizare în teren a ajuns la aproximativ 12% este primul tronson de autostradă aflat în șantier pe sectorul montan al A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț și totodată prima autostradă care se construiește în județul Harghita.

Mobilizarea este pe măsură. Pe șantier lucrează în prezent peste 300 de muncitori și 240 de utilaje. Printre ele, șase mașini de tip dumper, care pot ajunge la 80 t.

Lucrările avansează simultan pe mai multe fronturi. Se execută terasamente, umpluturi și compactări, dar și lucrări de consolidare și de îmbunătățire a terenului de fundare. În paralel, echipele lucrează la piloții forați, la fundațiile și la elevațiile podurilor și pasajelor.

Cel mai vizibil progres se vede la grinzi. 400 din cele aproximativ 600 au fost deja realizate.

Lotul Joseni-Ditrău are o lungime de 14,4 km și include 18 poduri, pasaje și viaducte. Tot aici va fi construit nodul rutier Joseni. La capătul dinspre Ditrău, Compania Națională de Investiții Rutiere a prevăzut o descărcare provizorie către rețeaua de drumuri, astfel încât tronsonul să poată funcționa independent până la realizarea legăturii cu lotul următor, Ditrău-Vrințieș. Pentru cei 14,4 km constructorul are un termen de execuție de 24 de luni.

Pe traseul se lucrează și la două ecoducte cu o lungime de 100 m, structuri construite special pentru ca animalele sălbatice să poate traversa autostrada în siguranță. În total, proiectul prevede trei astfel de pasaje pentru faună.

Întregul proiect este gestionat cu ajutorul noii tehnologii BEEM, un model digital tridimensional care integrează programul lucrărilor și costurile. Potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere, sistemul permite identificarea din timp a problemelor dintre componentele proiectului, reduce refacerile și ajută la evitarea întârzierilor și a costurilor suplimentare.