Peter Magyar a declanșat operațiunea anticorupție „Focul Purificator”. Scopul final: aducerea lui Viktor Orban în fața instanței

Guvernul de la Budapesta, condus de Péter Magyar, a inițiat o amplă acțiune, intitulată „Operațiunea Focul Purificator”, prin care urmărește urmărirea penală a fostului premier Viktor Orban și a foștilor săi colaboratori, pentru fapte de corupție, informează Financial Times.

Anchetarea lui Viktor Orbán e legată de incidentul din luna martie când poliția anti-teroristă maghiară a oprit un transport rutier care transporta numerar și aur în numele unei bănci de stat ucrainene. Polițiștii maghiar au confiscat atunci aproape 70 de milioane de euro în numerar și aur și au reținut 7 ucraineni angajați pe o autostradă lângă Budapesta.

Echipa de campanie a lui Orbán a prezentat acest incident drept o dovadă că Kievul ar fi transferat secret numerar către opoziție, chiar dacă era vorba de un transfer de bani de la Oschadbank, banca de stat a Ucrainei, din Viena către Kiev.

Ulterior, în luna aprilie, nu doar că Orbán a pierdut alegerile, dar Budapesta a fost nevoită să returneze banii la Kiev și să elibereze angajații băncii. Ancheta împotriva ucraineniloor a fost abandonată și ar putea declanșa acum primul dosar penal împotriva lui Orbán.

„Sunt necesare investigații suplimentare”, a spus premierul Magyar, într-o postare pe Facebook. „Dosarele procuraturii arată clar că guvernul lui Orbán a fost o mafie economică și politică”.

Fostul premier Orbán nu a oferit niciun fel de comentarii. Un purtător de cuvânt al partidului său, Fidesz, a negat că fostul premier ar fi dat instrucțiuni autorităților să confiște transportul bancar ucrainean.

În schimb, un fost procuror, care a condus cazul la vremea respectivă, Pál Fürcht, a spus într-o postare pe Facebook luni că Orbán „a instruit personal serviciile secrete să prindă curierii de bani ucraineni”. Când Fürcht a raportat concluziile sale superiorilor, el a spus că a fost mustrat și ulterior a fost demarată o anchetă internă împotriva lui.

Parchetul general a negat că s-au făcut încercări de a-l reduce la tăcere pe Fürcht.

„Acesta este primul caz care ar putea duce la acuzarea formală a lui Orbán”

Relatarea fostului procuror este susținută de un raport de urmărire penală din iunie consultat de FT, în care șeful poliției anti-teroriste TEK, János Hajdú, este citat spunând că „toată lumea știa că arestările au fost făcute pe baza deciziei persoanei care nu putea fi trasă la răspundere în acest caz”, adică Orbán.

Hajdú a fost îndepărtat de la TEK și în prezent se ocupă de securitatea Fidesz. El este acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv reținere ilegală și tratament abuziv asupra angajaților băncii ucrainene. Hajdu neagă acuzațiile.

„Acesta este primul caz care ar putea duce la acuzarea formală a lui Orbán, deoarece investigația este aproape de finalizare, în timp ce celelalte cazuri de corupție în care este implicat sunt mult mai puțin avansate”, a spus Lóránt Horváth, avocatul care-i apără cetățenii ucraineni, dar și pe Fürcht.

Parlamentul de la Budapesta a ridicat luni imunitatea a doi foști miniștri din guvernele lui Orbán — Miklós Seszták și Balázs Hankó, foștii miniștri ai Dezvoltării și, respectiv, Culturii și Inovației — care au fost reținuți și sunt acuzați de corupție.

Mai mulți oameni de afaceri proeminenți cu legături cu Orbán au fost, de asemenea, arestați, în timp ce fostul guvernator al băncii centrale și ministru al economiei, György Matolcsy, un apropiat al lui Orbán pe care premierul l-a numit „mâna sa dreaptă”, a fost anchetat în legătură cu acuzații de abuz de funcție. Fiul lui Matolcsy este vizat de o investigație separată de corupție la banca centrală. Ambii neagă acuzațiile.

„Scandalurile de corupție și diferitele cazuri s-au adunat până la o masă critică atât de mare încât va fi inevitabil să se investigheze responsabilitatea personală a lui Orbán”, a declarat analista Eurasia Group, Orsolya Ráczová. Creșterea numărului de cazuri „arată că (Orban) rămâne o prioritate pentru Péter Magyar. Nu se va opri”.

Premierul Magyar a spus că se aștepta ca anchetele să conducă la acorduri de recunoaștere a vinovăției și la apariția de noi martori, care în cele din urmă îl vor implica pe fostul premier Orbán.