Orbán a pierdut. Ce înseamnă asta pentru Europa

sursa foto: Getty

Victoria lui Péter Magyar la alegerile din Ungaria a declanșat duminică seară un val de entuziasm la Bruxelles. După ani în care Viktor Orbán a blocat sistematic decizii esențiale ale Uniunii Europene – de la sancțiuni împotriva Rusiei la împrumuturi pentru Ucraina – liderii europeni salută schimbarea ca pe un posibil moment de cotitură, scrie The Guardian.

„Inima Europei bate mai puternic în Ungaria în seara asta”, a scris pe rețelele sociale Ursula von der Leyen, președinta executivului european, pe măsură ce soseau rezultatele.

Orbán s-a opus adesea unor obiective esențiale ale Uniunii Europene, blocând printre altele un împrumut pentru Ucraina și pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Administrația sa a fost multă vreme considerată un risc de securitate la întâlnirile sensibile, din cauza relației sale comparativ mai apropiate cu Kremlinul.

Odată cu victoria partidului de opoziție condus de Péter Magyar, lucrurile ar putea începe să se schimbe.

Magyar și partidul său Tisza au adoptat un ton mai prietenos atât față de Uniunea Europeană, cât și față de NATO. În ziua votului, Magyar a subliniat că scrutinul are loc în ziua aniversară a referendumului din 2003 prin care Ungaria a votat pentru aderarea la UE – un semnal că vrea să rupă cu animozitatea lui Orbán față de Bruxelles.

Cel mai concret efect imediat așteptat: deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, înghețat de săptămâni din cauza obiecțiilor lui Orbán.

„Rezultatul alegerilor schimbă jocul pentru Europa”, a declarat Mujtaba Rahman, director pentru Europa la Eurasia Group, firmă de consultanță în riscuri politice.

Magyar privește însă cu scepticism anumite politici europene. Într-un moment în care blocul comunitar încearcă să se desprindă energetic de Rusia, el a indicat că, deși Ungaria ar trebui să reducă dependența, importurile rusești trebuie să rămână o opțiune. Partidul său s-a opus și unor modificări preconizate în politica de migrație.

Există și domenii în care Ungaria era doar una dintre vocile discordante. Odată cu plecarea lui Orbán, alte dezacorduri între statele membre pe teme spinoase care necesită unanimitate – inclusiv extinderea UE – ar putea ieși la suprafață.

„Lucrurile devin mai ușoare: nu mai există șantajul sistematic”, a spus Eric Maurice, analist la European Policy Center, referindu-se la obstacolele ridicate frecvent de Orbán. „Dar nu înseamnă că devin ușoare”.

Guvernul Orbán a complicat constant viața oficialilor europeni – cazul împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina fiind ilustrativ. Liderii europeni au convenit acordarea împrumutului la sfârșitul lui 2025, iar Ungaria a lăsat planul să treacă.

Însă în februarie, Fidesz a șocat Bruxellesul blocând împrumutul, invocând întârzierile Ucrainei în repararea unui gazoduct care tranzitează teritoriul său înainte de a livra gaz rusesc Ungariei și Slovaciei. Blocajul a fost interpretat ca o manevră de poziționare înaintea alegerilor, în care Fidesz a adoptat o linie deschis anti-ucraineană și anti-europeană. Afiș după afiș cu imagini defavorabile ale lui Zelensky au acoperit Ungaria, dând vina pe el și pe UE pentru șomajul crescut și creșterea economică stagnantă.

Orbán a reprezentat și un obstacol constant în calea eforturilor de sancționare a economiei ruse, folosind adesea dreptul de veto ca pârghie pentru a obține derogări sau acces la fonduri europene.

Guvernul său a pus Bruxellesul în dificultate și în alte moduri – printre altele interzicând un marș Pride în 2025. Iar mai recent, Fidesz a ajuns în centrul unui scandal major legat de scurgeri de informații către Rusia: presa europeană a relatat că membri ai guvernului Orbán împărtășeau cu Kremlinul informații din ședințele UE.

O colaborare mai fluentă cu Bruxellesul ar putea fi, în schimb, lucrativă pentru Ungaria. Magyar va încerca probabil să deblocheze miliarde de euro din fonduri europene înghețate, inclusiv un pachet de granturi de aproximativ 10 miliarde de euro care necesită acțiune până la sfârșitul lui august. Ungaria negociază și accesul la 16 miliarde de euro în împrumuturi pentru reînarmare.

Înfrângerea lui Orbán înseamnă totodată că Uniunea Europeană pierde poate cel mai vehement critic intern. În campanie, tabăra sa acuzase UE de amestec în alegeri, adesea fără dovezi.

Administrația Trump a îmbrățișat această linie – vicepreședintele JD Vance, în vizita sa la Budapesta săptămâna trecută, a acuzat Bruxellesul de „unul dintre cele mai grave exemple de imixtiune electorală pe care le-am văzut sau citit vreodată”.

Oficialii europeni au respins acuzațiile. Pe durata votului, au evitat să comenteze alegerile, temându-se că ar alimenta narațiunea ingerinței.

„Găsesc întotdeauna ciudat că un vicepreședinte al Comisiei Europene nu poate comenta alegerile, în timp ce vicepreședintele SUA comentează atât alegerile, cât și campania”, a declarat săptămâna trecută Stéphane Séjourné, vicepreședintele Comisiei Europene.

Duminică seară, pe măsură ce vestea victoriei lui Magyar s-a răspândit, liderii europeni au salutat schimbarea.

„Locul Ungariei este în inima Europei”, a scris pe rețelele sociale Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.