Selecţionata Angliei şi-a recuperat ghetele şi mingile furate. Valoarea bunurilor sustrase de hoţi este de aproape 20.000 de dolari

Naţionala antrenată de Thomas Tuchel îşi va face debutul în Grupa L miercuri, 17 iunie, împotriva Croaţiei. Sursa foto: Getty Images

Cele mai noi date din ancheta deschisă de Poliţia din Kansas City arată că selecţionata Angliei şi-a recuperat cea mai mare parte a echipamentului furat vineri seară, în principal, mingiile şi ghetele jucătorilor. Hoții au furat bunuri în valoare de 18.000 de dolari, după ce au spart un vehicul care transporta echipamente ale echipei, potrivit Biroului Procurorului din comitatul Jackson, relatează BBC. Printre obiectele furate s-au numărat și trei tricouri cu autografe, evaluate împreună la 15.000 de dolari.

Furtul a avut loc în timp ce personalul Federaţiei engleze de fotbal (FA) descărca echipament dintr-o dubă la Swope Soccer Village, un complex sportiv din Kansas City care va servi drept sediu pentru naţionala Albionului în timpul Cupei Mondiale, informează AFP, conform Agerpres.

Un purtător de cuvânt al poliţiei din Kansas City a raportat că două persoane au fost reţinute vineri seară, în timp ce ancheta continuă. Este vorba de doi bărbaţi, Mustafa Salik și Erfan Kamal, au mai scris cei de la BBC.

Surse citate de ESPN au indicat că printre obiectele lipsă se numărau echipamente de antrenament şi alte articole folosite de echipa Angliei, deşi FA încă stabileşte amploarea exactă a pierderilor.

Agenţiile de presă britanice au relatat că printre obiectele furate s-ar putea număra mingi şi ghete de fotbal. FA a confirmat incidentul, deşi a refuzat să ofere mai multe detalii, deoarece este o anchetă a poliţiei în curs de desfăşurare.

Primarul din Kansas City, Quinton Lucas, a declarat că autorităţile locale, statale şi federale lucrează pentru a determina exact unde a avut loc jaful şi dacă există şi alte persoane implicate.

Anglia a ales Kansas City ca bază de cantonament datorită locaţiei sale strategice, chiar dacă nu va juca niciun meci din faza grupelor acolo.

Selecţionata antrenată de Thomas Tuchel îşi va face debutul în Grupa L miercuri, 17 iunie, împotriva Croaţiei, la Dallas, înainte de înfrunta Ghana la Boston, pe 23 iunie, iar apoi Panama, la East Rutherford, pe 27 iunie.