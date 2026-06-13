Naționala Angliei a fost jefuită înainte de debutul la Cupa Mondială 2026

Harry Kane şi Jude Bellingham se numără printre jucătorii cărora le-au dispărut ghetele de meci. Sursa colaj foto: Hepta

Naționala Angliei a fost jefuită înainte de a-şi face debutul la Cupa Mondială 2026, cea mai urmărită competiție sportivă a planetei. Potrivit anchetatorilor, hoții au acţionat în timpul transportului din Florida. "Doi suspecţi au fost reţinuţi", a precizat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Kansas City pentru The Guardian.

Probleme pentru Anglia la începutul Cupei Mondiale 2026. Echipa a fost victima unui jaf înainte de primul antrenament programat la Kansas City, unde și-a stabilit baza de pregătire pentru turneul final FIFA 2026.

Hoţii au furat ghetele de joc ale unor fotbalişti, mingi oficiale ale turneului, dar și alte echipamente de antrenament. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, furtul ar fi avut loc în timpul transportului echipamentului de la baza de pregătire din Florida către centrul de antrenament al echipei de la Swope Soccer Village, în statul Missouri.

Harry Kane şi Jude Bellingham se numără printre jucătorii cărora le-au dispărut ghetele de meci. Pe de altă parte, stocul de mingi al echipei Angliei s-ar fi redus acum la minimum, întrucât hoţii ar fi luat toate mingile, cu excepţia uneia singure.

Departamentul de Poliție din Kansas City investighează incidentul și a confirmat că au fost reținuți doi suspecți.

"Doi suspecţi se află în custodia poliţiştilor, iar investigaţiile continuă", a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Kansas City pentru jurnaliştii publicaţiei britanice The Guardian.

Hoţii au reuşit să sustragă bunurile dintr-o dubiţă a staff-ului englez în timp ce se îndrepta spre Kansas City din Florida, unde echipa engleză îşi petrecuse primele zile ale şederii sale în America.

Rămâne de văzut cum va gestiona situaţia staff-ul lui Thomas Tuchel, având în vedere că primul antrenament al Three Lions la Kansas City este programat pentru sâmbătă.

Potrivit unor surse, serviciul de securitate al selecţiei engleze îi suspectează pe şoferii camionetei în cauză că ar fi fost complice la acest furt. Federaţia engleză a luat legătura cu poliţia locală pentru a încerca să recupereze paguba.