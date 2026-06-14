Lider sindical din sectorul bugetar: „Nu începem protestele pentru că încă n-avem împotriva cui protesta”

Proteste în toată țara din cauza legii salarizării. FOTO colaj Antena 3 CNn

Angajații din sectorul bugetar se află într-o situație paradoxală: vor să protesteze, dar nu au împotriva cui. Asta spune David Cârlan, liderul Federației Columna. Declarația acestuia, făcută la Antena 3 CNN, vine după anunțul că Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea.

Cârlan a explicat că sindicatele se confruntă cu o problemă fundamentală: lipsa unui interlocutor real cu care să negocieze, în condițiile în care guvernul interimar nu are mandat să ia decizii, iar cea mai importantă lege pentru bugetari – legea salarizării – rămâne blocată.

„Nu începem protestele pentru că încă n-avem împotriva cui protesta. Pentru noi, sindicatele, rațiunea de a fi este dialogul social. Pentru dialog social avem nevoie de parteneri, adică un guvern și partidele din spatele lui”, a spus Cârlan, adăugând că formula tehnocrată nu a făcut decât să adâncească această problemă: „Scăpăm de ideea guvernului tehnocrat, care e ca și inteligența artificială – stai de vorbă cu ea, dar în spate e un dulap. în realitate, te guvernează și te omoară, după care crima rămâne cu autor necunoscut. Noi dorim un guvern asumat politic”.

Liderul sindical a descris experiența negocierilor din ultimele săptămâni ca pe o formă de bătaie de joc la adresa sindicatelor.

„Am fost la negocieri acum două-trei săptămâni și parcă am fost la un cenaclu. Cea mai importantă grijă era să aflăm că nu există mandat, că nu există putere, că totul este o chestie care nu are nimic oficial”, mai spune David Cârlan.

Acesta a vorbit și despre legea salarizării, pe care o consideră cea mai importantă decizie pentru sectorul bugetar din ultimii 10 ani, aflată în lucru de patru ani, dar blocată în absența unui guvern cu putere de decizie.

„Am început munca la această lege a salarizării de acum 4 ani, în toamna lui 2022. Și când să ajungem la o finalizare corectă și cinstită pentru toată lumea, nu mai avem cu cine discuta. Avem un guvern care țipă că vrea în opoziție", a spus el, invocând și riscul pierderii fondurilor europene.