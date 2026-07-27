Comisia Europeană ia în calcul exceptarea giganților auto și a altor firme cu profituri în scădere de la taxa UE pentru marile companii

Comisia analizează posibilitatea de a excepta companiile mai puțin profitabile și de a crește pragul de eligibilitate, pentru a exclude întreprinderile mici și mijlocii. Foto: Getty Images

Comisia Europeană ia în calcul reducerea domeniului de aplicare al unei taxe pentru marile companii, menită să aducă bani la bugetul pe șapte ani al UE. În încercarea de a depăși opoziția capitalelor naționale, executivul comunitar intenționează să reducă numărul companiilor vizate de noua taxă, potrivit Politico.

Comisia analizează posibilitatea de a excepta producătorii auto și companiile mai puțin profitabile. De asemenea, ar putea crește pragul de eligibilitate, pentru a exclude întreprinderile mici și mijlocii. Criticii avertizează însă că modificările cosmetice nu vor fi suficiente pentru a facilita un acord. „Merită toate aceste eforturi?”, a declarat un diplomat european familiarizat cu poziția cancelarului german Friedrich Merz, referindu-se la planurile luate în calcul de Comisie. El a subliniat că mai multe exceptări ar duce la venituri mai mici, fără a rezolva problemele de fond ale taxei propuse.

Pe măsură ce negocierile privind bugetul UE se intensifică, problema noilor taxe la nivelul UE — cunoscute drept resurse proprii — se conturează drept una dintre cele mai dificile probleme de rezolvat.

Comisia a propus anul trecut cinci noi resurse proprii pentru a genera venituri suplimentare care să acopere creșterea cheltuielilor pentru apărare și competitivitate, precum și rambursarea datoriilor contractate după pandemie, fără a se baza în totalitate pe majorarea contribuțiilor guvernelor naționale.

Însă așa-numita Resursă Corporativă pentru Europa (CORE) — care aplică o taxă suplimentară de 0,1% companiilor care operează în UE și au o cifră de afaceri netă de peste 100 de milioane de euro — a atras cea mai mare atenție.

Criticii, inclusiv organizațiile de lobby ale mediului de afaceri, Partidul Popular European de centru-dreapta și, mai ales, capitalele UE care trebuie să aprobe în unanimitate orice nouă taxă europeană, susțin că CORE contravine obiectivului mai larg al UE de consolidare a competitivității.

Există, de asemenea, preocupări persistente cu privire la faptul că impozitarea veniturilor — în locul profiturilor — este nedreaptă, deoarece ar impune aceeași povară unor companii cu marje de profit diferite.

În cadrul CORE, companiile cu o cifră de afaceri netă mai mare plătesc sume forfetare anuale mai mari, însă toate companiile cu o cifră de afaceri de peste 750 de milioane de euro plătesc aceeași sumă fixă.

Pentru a răspunde acestei critici, Comisia analizează posibilitatea de a exclude din domeniul de aplicare al taxei companiile ale căror profituri sunt în scădere — inclusiv, potențial, marile companii din industria auto germană.

În prezent, CORE se aplică în același mod companiilor din UE și celor străine care operează în bloc. Comisia se teme că impozitarea companiilor străine care activează în UE la un nivel mai ridicat decât al celor europene ar putea încălca normele comerciale internaționale, a declarat unul dintre oficiali.

Un nou pachet de taxe

Președinția rotativă a Consiliului UE, deținută de Irlanda, care coordonează negocierile privind bugetul, intenționează să propună un nou pachet de taxe înaintea unui summit al liderilor din octombrie.

Pe lângă CORE, Comisia a propus în iulie anul trecut o nouă taxă pentru importurile de carbon în UE, cunoscută sub numele de CBAM, precum și taxe pe emisiile de carbon, deșeurile electronice necolectate și veniturile din tutun.

În timp ce majoritatea țărilor UE susțin CBAM și taxa pe deșeurile electronice, celelalte propuneri s-au lovit de o opoziție puternică.

Pentru a depăși impasul, Parlamentul European a propus în primăvară noi taxe pentru jocurile de noroc online, companiile de criptomonede și firmele din sectorul digital, inițiative susținute de unele guverne din UE.

Ambasadoarea Dublinului pe lângă UE, Aingeal O’Donoghue, s-a întâlnit în ultima săptămână cu omologii săi pentru a evalua care dintre cele opt taxe aflate pe masă beneficiază de cel mai mare sprijin.

Rezultatul acestor discuții va influența modificările pe care Comisia le va aduce propunerii CORE, a declarat unul dintre oficiali, toți beneficiind de anonimat pentru a putea vorbi liber.

În toamnă, Comisia urmează, de asemenea, să actualizeze estimările privind veniturile generate de aceste taxe, pentru a reflecta modificările recente ale domeniului de aplicare al CBAM și ale impozitării tutunului.

Guvernele UE au redus dimensiunea bugetului cu 2% față de propunerea Comisiei, oferindu-le oficialilor o anumită marjă de manevră pentru a reduce veniturile potențiale provenite din noile taxe.