ANM anunță Coduri Galbene cu vijelii și rafale de 100 km/h și 40 de litri/mp în jumătate de țară. Harta zonelor afectate

1 minut de citit Publicat la 10:24 26 Iul 2026 Modificat la 10:26 26 Iul 2026

ANM a anunțat Coduri galbene de vijelii și vânt puternic, de luni până marți dimineață. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis duminică un Cod Galben de vijelii și averse torențiale.

Conform sursei citate, acest Cod Galben este valabil de luni, 27 iulie, ora 12:00 până la ora 22:00 în aceeași zi.

Intervalul specificat va fi caracterizat de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ.

Fenomenele se vor manifesta pe aproximativ jumătate din teritoriul național, după cum indică harta ANM.

Astfel, luni, în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei precum și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50km/h - 70 km/h și, izolat, de peste 80 km/h, descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni, de 1 - 3 cm.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp și, izolat, de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Cod Galben de vânt puternic de luni seară până marți dimineață

Un al doilea Cod Galben de vânt puternic a fost emis de ANM pentru intervalul de valabilitate 27 iulie, ora 22:00 - 28 iulie, ora 10:00.

În noaptea de luni spre marți (27 / 28 iulie) vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură și, local, în Munții Apuseni, cu viteze de 70 - 80 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90 - 100 km/h.

Potrivit ANM, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 45 km/h - 50 km/h sunt prognozate în primele ore ale

intervalului și în estul Moldovei.