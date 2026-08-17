Kim Jong Un şi-a dus fiica la circ de Ziua Eliberării Coreei de sub stăpânirea japoneză. Imagini spectaculoase de la eveniment

Kim Jong Un şi-a dus fiica la circ de Ziua Eliberării Coreei de sub stăpânirea japoneză Sursa colaj foto: KCNA

Liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a asistat la un spectacol de circ alături de fiica lui, Ju Ae. Evenimentul a fost organizat cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Eliberării Coreei de sub dominația japoneză. Momentan, dictatorul Coreei de Nord păstrează tăcerea în legătură cu propunerea preşedintelui Coreei de Sud, Lee Jae Myung, de a începe negocieri pentru încheierea şi înlocuirea armistiţiului cu un acord de pace, notează SBS News.

Agenția oficială de știri nord-coreeană KCNA a relatat ieri că liderul Kim Jong Un a participat la un spectacol acrobatic complex al Trupei Naționale de Acrobație, dedicat celei de-a 81-a aniversări a eliberării de sub dominația colonială japoneză. Evenimentul a avut loc sâmbătă, la Teatrul Circului din Phenian, iar Kim Ju Ae a fost prezentă alături de tatăl ei şi mama sa, Ri Sol Ju.

În timpul spectacolului, Kim Jong Un şi fiica sa, Ju Ae, au fost surprinşi comentând diferite momente ale show-ului, care a inclus numere premiate la festivaluri internaționale de circ, inclusiv mers pe sârmă și acrobații aeriene. Potrivit KCNA, dictatorul nord-coreean și-a exprimat aprecierea pentru prestația artiștilor și a lăudat contribuția acestora.

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Președintele Coreei de Nord Kim a făcut, de asemenea, fotografii comemorative împreună cu oficialii Trupei Naționale de Acrobație.

În cursul zilei de sâmbătă, Kim Jong Un a fost însoțit de fiica sa, Ju Ae, și de soția sa, Ri Sol Ju, şi la o competiţie de înot și sărituri în apă.

Coreea de Nord nu a răspuns propunerii președintelui sud-coreean, Lee Jae Myung, pentru discuții multilaterale în vederea încheierii războiului. Jurnaliştii de la SBS News au mai transmis că dictatorul Kim Jong Un a preferat să se dedice evenimentelor care au avut loc în weekend cu ocazia Zilei Eliberării Coreei de sub stăpânirea japoneză.

Până acum, Phenianul a respins în mod constant propunerile lui Lee Jae Myung și a denunțat recent exercițiile militare comune dintre Seul și Washington programate pentru august, amenințând săptămâna aceasta că va duce măsurile de descurajare la un "nou nivel".