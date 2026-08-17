Un sat turistic din Spania își caută noi locuitori și antreprenori. O vilă cu trei dormitoare costă doar 18.000 de euro

În centrul localității există mai multe proprietăți vacante care ar trebui administrate. FOTO: Profimedia Images

Un mic sat din Spania încearcă să atragă noi locuitori și antreprenori, oferind oportunități de afaceri, case la prețuri surprinzător de mici și locuri de muncă în domenii în care nu este nevoie neapărat de studii sau experiență. Torrejoncillo del Rey, un sat cu doar 345 de locuitori din provincia montană Cuenca, caută oameni dispuși să se mute aici și să preia afaceri sau servicii de care comunitatea are nevoie, potrivit Noticias Trabajo.

Municipalitatea precizează că locuințele accesibile și oportunitățile de angajare identificate, inclusiv pentru profesii care nu necesită educație formală sau experiență, sunt câteva dintre motivele pentru care persoanele aflate în prezent în șomaj ar putea dori să se mute la Torrejoncillo del Rey, în Cuenca. Acest sătuc caută noi rezidenți prin intermediul Holapueblo , un proiect promovat de IKEA, Redeia și AlmaNatura.

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Acest program nu oferă locuri de muncă ca atare și nici nu spune că doritorii trebuie să se prezinte cu un CV așteptându-se să semneze un contract. Ceea ce vor găsi sunt „ domenii de oportunitate ”, adică sectoare pentru care se caută antreprenori. De exemplu, activități în domeniul tutungeriei, administrarea unui bar, conducerea unei agenții imobiliare sau posibilitatea de a cumpăra restaurantul „El Chalet”.

Solicitanții trebuie să se mute în satul spaniol

Pentru a face acest lucru, solicitanții trebuie să fie dispuși să se stabilească în acest sat spaniol, care oferă facilități pentru munca la distanță, deoarece are un spațiu dedicat birourilor. În plus, potrivit Idealista, are și case incredibil de ieftine de vânzare. Un exemplu este o vilă cu 3 dormitoare, de 150 de metri pătrați, cu o reducere de 10%, ceea ce duce prețul la 18.000 de euro.

Torrejoncillo del Rey oferă numeroase oportunități de angajare. De fapt, în comparație cu alte orașe precum Salas (Asturias), sectoarele din Cuenca sunt mai clar definite. Conform site-ului web Holapueblo, resursele economice ale satului „sunt destul de diversificate”, dar se subliniază faptul că sectorul turismului este cel mai important datorită potențialului său semnificativ de creștere.

Micul sat are nevoie de cineva care să administreze piscina municipală, să preia magazinul de tutun (care este de vânzare) sau să administreze sala de sport. O altă opțiune este de a începe o afacere care să exploateze mina, care este potrivită pentru activități legate de turism, vânzarea de produse și artizanat locale sau suveniruri.

În plus, este disponibilă și administrarea barului (localul este proprietate privată) sau opțiunea de a cumpăra Barul Restaurant El Chalé, deoarece este de vânzare.

Nu există nici agenție imobiliară, iar în centrul localității există mai multe proprietăți vacante care ar trebui administrate. O altă sursă de locuri de muncă este domeniul întreținerii. Nu există instalatori, zidari sau dulgheri și există o lipsă de experți pentru a satisface nevoile educaționale ale celor mai mici copii.

Însă cele mai mari oportunități pentru antreprenoriat se află în sectorul ospitalității. „Este nevoie să se ofere servicii de prânz și cină vizitatorilor care vin, deoarece există o cerere mare în această zonă.”

Torrejoncillo del Rey este situat în regiunea Alcarria din provincia Cuenca, înconjurat de munți, ceea ce îi conferă un peisaj bogat, cu câmpii, văi, dealuri și păduri de stejari. Zona are o climă continentală, fără temperaturi extreme; verile sunt calde, iar nopțile sunt răcoroase, mai ales în lunile de vară.

În ceea ce privește patrimoniul, flora și fauna ies în evidență, iar printre lucrurile care pot fi găsite în sat se numără Biserica Santo Domingo de Silos , în cătunul Villar del Águila, declarată Sit de Interes Cultural (BIC) și construită în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Localitatea a fost o așezare romană, deoarece făcea parte din Segóbriga, iar mina Lapis Specularis, cea mai importantă din Cuenca, este o atracție notabilă.