ANM anunță când vin vijeliile. Cod galben de furtuni în aproape toată țara, după valul de caniculă

ANM a emis cod galben de caniculă în 17 judeţe, luni şi a anunţat vijelii şi grindină în cea mai mare parte a ţării. Sursa colaj foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni un cod galben de caniculă, valabil pentru mai multe judeţe din România. Temperaturile maximele se vor situa în cursul acestei zile între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Iar din această seară intră in vigoare o informare meteo de ploi, vijelii, căderi de grindină și răcire a temperaturilor, întrucât deasupra ţării noastre va ajunge un val de aer rece.

Cod galben de caniculă în România, luni

Potrivit meteorologilor, din această dimineaţă, de la ora 10:00 şi până diseară, la ora 21:00, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

"Luni (17 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest", a precizat ANM într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei.

Cod galben de caniculă, luni, în 17 judeţe din România. Sursa foto: meteoromania.ro

Cod galben de furtuni, marţi, în România

Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei sunt vizate de un cod galben de furtuni, marţi, începând de la ora 10:00 şi până seara, la ora 21:00.

"Marți (18 august) vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei, cu viteze la rafală de 50....70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80...90 km/h", au menţionat meteorologii.

Cod galben de furtuni, marţi, în România. Sursa foto: meteoromania.ro

Informare meteorologică de vreme rea

Reprezentanţii Administrației Naționale de Meteorologie au transmis astăzi că, începând cu ora 23:00, şi până mâine, la ora 21:00, va fi în vigoare o informare meteo de ploi, vijelii, căderi de grindină. Totodată, mercurul va coborî destul de mult în termometre.

"Vor fi intensificări ale vântului în această noapte (luni / marți) în regiunile vestice, iar marți (18 august) în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală de 40...50 km/h și local de peste 60...70 km/h,îndeosebi la munte.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică la noapte în Banat, Crișana, Maramureș, iar mâine mai ales în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ (15...20 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp), descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Marți în vestul, centrul și nordul țării vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime vor scădea în general cu 10...12 grade și vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade", au explicat meteorologii.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.