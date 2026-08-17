Rusia a atacat portul ucrainean Izmail, aproape de granița cu România. În atacuri, rușii au folosit și drone cu reacție

Izmail, aproape de graniţa cu România, găzduieşte cel mai mare port al Ucrainei de pe fluviul Dunărea. Imagine de arhivă de la un atac asupra portului din aprilie 2026. Foto: Profimedia Images

Un atac rusesc a vizat în cursul nopţii infrastructura portuară din districtul Izmail din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, au anunţat luni autorităţile ucrainene, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Incendiile cauzate de atac au fost stinse, au adăugat autorităţile în aplicaţia de mesagerie Telegram.

Ministerul Apărării rus a declarat că forţele sale au lovit ţinte militare din port, pe care l-a descris ca fiind „un terminal de acostare folosit pentru descărcarea navelor ce transportă marfă militară, hangare ce adăpostesc echipamente militare occidentale şi depozite pentru drone navale”.

Izmail, aproape de graniţa cu România, găzduieşte cel mai mare port al Ucrainei de pe fluviul Dunărea. Rusia a precizat că, într-un atac separat, forţele sale au lovit o barcă de patrulare şi rezervoare de combustibil în Odesa. Guvernatorul local a declarat că o navă civilă sub pavilion togolez a fost avariată şi patru persoane au fost rănite.

De asemenea, Rusia a atacat Odesa cu drone cu reacție, conform guvernatorului regiunii Oleh Kiper, citat de Kyiv Independent. În afară de Odesa, rușii au mai atacat regiunile Kiev, Kremenciuk și Krivoi Rog, atacuri în care au folosit un mix de rachete balistice și de croazieră și 106 drone de atac, de tip Shahed.