Un câine erou a murit ca să salveze un băiețel de doar doi ani din colții unui lup. „S-a aruncat fără ezitare între copil și prădător”

2 minute de citit Publicat la 23:45 25 Iul 2026 Modificat la 23:48 25 Iul 2026

Animalul s-a poziționat între băiețel și lup, lătrând și încercând să-l țină la distanță. Foto: Getty Images

Un câine și-a sacrificat viața pentru a salva un copil de doi ani atacat de un lup, într-un sat din regiunea Toscana, Italia. Animalul, pe nume Destiny, a intervenit instinctiv și s-a așezat între băiețel și prădător, reușind să împiedice tragedia, însă a fost ucis în confruntare, potrivit The Mirror.

Familia îl numește acum „eroul nostru”, convinsă că fără gestul lui curajos copilul nu ar fi supraviețuit.

Lupul a intrat în curtea casei

Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, în localitatea Orbicciano, un cătun împădurit din apropierea orașului Camaiore.

În timp ce tatăl, Tommaso, pregătea un grătar în curte, iar mama, Paula, se afla în bucătărie, băiețelul lor de doi ani se juca în grădină alături de Destiny.

La un moment dat, un lup mascul, estimat la 60-70 de kilograme, a pătruns în curte și s-a îndreptat direct spre copil.

Destiny s-a pus între copil și lup

Deși proprietarii spun că Destiny era, în mod normal, un câine timid și precaut cu străinii, în fața pericolului a reacționat fără nicio ezitare.

Animalul s-a poziționat între băiețel și lup, lătrând și încercând să-l țină la distanță.

Confruntarea a fost însă inegală. Lupul a atacat câinele, l-a prins de gât și l-a târât în pădure.

„Ne-a salvat pe mine și pe fiul nostru. Era un câine fricos de obicei, dar în acel moment nu a mai existat nicio urmă de teamă”, a declarat tatăl copilului.

Părinții au încercat să o salveze

Auzind zgomotele, Paula a ieșit în grabă din casă și a văzut scena dramatică.

„Lupul o ținea de gât și o ducea în pădure ca pe un iepure”, a povestit femeia, printre lacrimi.

Cei doi părinți au pornit imediat pe urmele animalului, traversând vegetația deasă și alegându-se cu mai multe zgârieturi și lovituri.

Tommaso a reușit să ajungă până la un pârâu, unde a găsit trupul câinelui. Între timp se lăsase întunericul, iar lupul se afla încă în apropiere.

Temându-se de un nou atac, familia și un vecin care li s-a alăturat au decis să se retragă și să revină dimineața. Când s-au întors, trupul lui Destiny dispăruse aproape în întregime.

O cățelușă salvată, care și-a dat viața pentru altcineva

Destiny fusese adoptată în urmă cu șapte ani, după ce fusese abandonată într-un sac. Familia o salvase când era doar un pui.

Cu doar câteva luni înainte de tragedie, cei doi soți și copiii lor se mutaseră în casa pe care o considerau locuința visurilor lor.

„Dacă Destiny nu s-ar fi aruncat între lup și copilul nostru, nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla. I-a salvat viața”, a spus mama băiatului.

Tot mai multe apariții ale lupilor în zonă

După incident, poliția locală a intensificat verificările în zonă, unde în ultimele săptămâni au fost raportate mai multe apariții ale lupilor în apropierea locuințelor.

Organizațiile de mediu estimează că în regiunea Toscana trăiesc aproximativ 1.000 de lupi și atrag atenția asupra necesității unor măsuri care să reducă riscul întâlnirilor dintre animale sălbatice și comunitățile rurale.