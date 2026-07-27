Ce răspunde Miruţă la amenințările Mariei Zaharova. „Pe dronă scrie made in Russia. E un teatru absurd”

„Ăsta e un teatru absurd”, a declarat Radu Miruță. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a reacționat, luni seara, la declarațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a avertizat că expulzarea unui membru al personalului Ambasadei Rusiei din România va primi „răspunsul cuvenit”. „Pe dronă scrie made in Russia. E un teatru absurd”, a spus Miruță, la B1TV.

„Poți să spui astfel de lucruri, însă chiar și la nivel diplomatic, unde vrei să răspunzi cu aceeași măsură, trebuie să te uiți la niște argumente. Ce spune purtătorul de cuvânt la care dumneavoastră făceați referire nu are susținere.

România n-a venit și a spus: 'Mi se pare că a fost o dronă rusească'. România a venit cu rezultatele unei expertize, cu rezultatele unei anchete, cu produse din drona respectivă recuperată, pe care scrie Made in Russia. Și tu spui că nu e dronă rusească?

Păi bun, dar ăsta e un teatru absurd. Tu poți să îți aperi țara ca reprezentant extern al Federației Ruse, însă în cazul dronei de vineri nu există niciun argument în apărarea poziției Federației Ruse”, a declarat Radu Miruță.

Reacția ministrului vine după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Moscova va oferi „răspunsul cuvenit” la expulzarea unui membru al personalului Ambasadei ruse din România.

„Acuzaţiile aduse de români sunt nefondate, iar afirmaţiile lor nu sunt justificate. Aceste măsuri neprietenoase vor primi răspunsul cuvenit”, a spus ea.

Trei drone doborâte şi un diplomat expulzat

Reacţia Moscovei vine după ce ambasadorul Lipaev a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul MAE, din dispoziţia ministrului de Externe, Oana Ţoiu.

Convocarea a fost o reacţie la încălcările repetate ale spaţiului aerian românesc din intervalul 24–26 iulie, perioadă în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul naţional. O a patra dronă a fost urmărită şi luni, însă, după câteva minute în spaţiul aerian al României, s-a îndreptat spre Ucraina.

Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care ancheta Parchetului a confirmat oficial că sunt de provenienţă rusească. Potrivit MAE, drona doborâtă vineri dimineaţă era de tip Shahed, model folosit de Federaţia Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

În cadrul întrevederii, partea română a transmis un protest ferm şi i-a înmânat ambasadorului o Notă verbală prin care un membru al misiunii ruse la Bucureşti a fost declarat inacceptabil, cu obligaţia de a părăsi România în termen de cinci zile.

MAE a subliniat că este „absolut inadmisibil şi intolerabil" ca Federaţia Rusă să continue încălcarea spaţiului aerian al României, care este, în acelaşi timp, spaţiu aerian al NATO şi al Uniunii Europene, şi a atribuit Moscovei responsabilitatea exclusivă pentru aceste incidente. În paralel, ambasadorul României în Federaţia Rusă a fost chemat la Bucureşti pentru consultări.

Anterior convocării, atât ministrul Oana Ţoiu, cât şi preşedintele Nicuşor Dan anunţaseră un protest diplomatic faţă de Rusia, fundamentat pe anchetele privind dronele doborâte.