Au găsit pe fundul mării un lingou de argint de peste 10 kilograme. Acum au aflat că valorează aproape 100.000 de dolari

Lingoul a fost găsit la aproape 15 metri adâncime. Sursa foto: Getty Images

O echipă de vânători de comori a recuperat din largul coastelor statului Florida un lingou de argint vechi de 404 ani, descoperit în epava navei spaniole Nuestra Señora de Atocha, scufundată în anul 1622. Potrivit specialiștilor, piesa ar putea avea o valoare cuprinsă între 50.000 și 100.000 de dolari.

Descoperirea a fost făcută de echipa Mel Fisher's Shipwreck Expeditions, care explorează de zeci de ani locul naufragiului uneia dintre cele mai bogate nave spaniole pierdute în Atlantic.

Lingoul, cu o greutate de aproximativ 10,2 kilograme, a fost găsit la aproape 15 metri adâncime, după ce scafandrii au îndepărtat mai multe straturi de nisip care îl acopereau.

„Pe măsură ce obiectul ieșea la suprafață, ne-am dat seama că aveam în față un lingou de argint”, a declarat Sean Browne, directorul pentru relația cu investitorii al companiei care coordonează expediția.

Căpitanul Drake Nicholas a fost cel care a adus comoara la suprafață.

„La început nu-mi venea să cred. Pe măsură ce îl descopeream și, în momentul în care l-am atins și l-am scos din nămol, am știut imediat ce este”, a declarat acesta pentru CNN.

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale lingoului este o mică adâncitură aflată pe partea superioară. Potrivit specialiștilor, aceasta reprezintă urma testului de puritate efectuat înainte ca metalul prețios să fie încărcat pe vas, în urmă cu peste patru secole.

Este pentru prima dată din 1999 când un lingou de argint este recuperat din această zonă, ceea ce face descoperirea cu atât mai importantă pentru echipa de explorare.

Nava care transporta una dintre cele mai mari comori ale Imperiului Spaniol

Pe 5 septembrie 1622, flota spaniolă care se întorcea din Lumea Nouă spre Europa a fost surprinsă de un uragan puternic în apropierea insulelor Florida Keys. Nava Nuestra Señora de Atocha a fost împinsă spre recife, unde valurile au zdrobit-o de stânci.

Din cele 265 de persoane aflate la bord, doar cinci au supraviețuit.

Istoricii cred că Atocha și o altă navă scufundată în aceeași furtună, Santa Margarita, transportau una dintre cele mai impresionante încărcături de valori din epocă: mii de monede din argint, sute de lingouri, obiecte din aur, bijuterii și smaralde extrase din celebrele mine Muzo din Columbia.

Celebrul vânător de comori Mel Fisher a descoperit în 1985 cea mai mare parte a încărcăturii navei, într-o descoperire considerată una dintre cele mai importante din istoria arheologiei subacvatice. Cu toate acestea, expedițiile continuă și astăzi.