De ce România nu va vaccina în masă oile: ANSVSA anunță o strategie limitată la două județe

ANSVSA convoacă de urgență propriul Consiliu Științific pentru a asigura o validare internă riguroasă a tuturor opțiunilor strategice puse pe masă. FOTO: Agerpres

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) precizează că vaccinarea în masă a ovinelor nu a fost stabilită, iar deciziile finale se iau doar pe baze științifice și cu aprobarea Comisiei Europene, potrivit Agerpres.

"Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) dorește să combată dezinformările din spațiul public și precizează oficial că nu s-a decis vaccinarea în masă a oilor pe teritoriul României. În contextul gestionării evoluției Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), ANSVSA subliniază că abordarea actuală este una bazată pe regionalizare tehnică și vaccinare strict țintită, în deplin acord cu standardele Comisiei Europene și cu protejarea intereselor economice ale fermierilor", se menționează într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, înainte de luarea oricărei decizii finale, se derulează o procedură riguroasă de evaluare tehnică și, în acest sens, au fost programate o serie de acțiuni relevante. Astfel, joi, la ora 12:00, va avea loc o nouă întâlnire oficială în format videoconferință între specialiștii ANSVSA și experții EUVET (Grupul de Experți Veterinari de Urgență al Comisiei Europene) pentru a analiza detaliile tehnice ale planului.

În paralel, ANSVSA convoacă de urgență propriul Consiliu Științific pentru a asigura o validare internă riguroasă a tuturor opțiunilor strategice puse pe masă.

Totodată, sursa citată subliniază că nu există un plan de imunizare la nivel național, fiind respins "categoric" scenariul blocării totale a exporturilor prin vaccinare în masă.

"Planul tehnic înaintat Comisiei Europene solicită delimitarea strictă a țării în două arii distincte, pentru a asigura separarea totală a fluxurilor comerciale", mai precizează reprezentanții ANSVSA.

Aceștia transmit că Strategia vizează exclusiv județele Constanța și Tulcea, alese din considerente geografice (barieră naturală prin Dunăre), economice (concentrare de centre de colectare) și epidemiologice (tranzitul de mărfuri și istoricul local al bolii) și că elaborarea planului de vaccinare este realizată în strâns parteneriat cu instituțiile europene.

"Până la emiterea Deciziei oficiale de punere în aplicare conform reglementărilor europene specifice, statusul actual rămâne neschimbat, iar vaccinarea nu se efectuează", punctează sursa menționată.

Astfel, restul teritoriului României nu se vaccinează iar scopul central este menținerea circulației libere a animalelor și produselor. Mișcarea comercială pe piața unică europeană pentru carcase (carne proaspătă) și lactate din județele nevaccinate va fi complet permisă.

Trasabilitatea strictă este garantată prin sistemul electronic TRACES. În eventualitatea aprobării planului de către Comisia Europeană, valorificarea animalelor și a produselor din județele Constanța și Tulcea se va desfășura pe două canale clare de comercializare: pe piața locală (unde carnea proaspătă și carcasele vor fi destinate consumului sau procesării speciale, iar lactatele vor fi mișcate după tratamente termice specifice precum pasteurizarea sau UHT) și la export, canal prin care vor putea pleca din zonă atât animale vii, cât și carne și produse lactate, cu respectarea strictă a cerințelor și a certificatelor sanitare veterinare negociate și agreate cu țările terțe.

ANSVSA a inclus în propunere protocoale speciale de biosecuritate și carantină strictă pentru centrele de colectare din Dobrogea, astfel încât exportul de animale vii către țările terțe (inclusiv statele arabe) să poată continua în siguranță.

În paralel, ANSVSA desfășoară negocieri cu partenerii din țările terțe pentru renegocierea certificatelor sanitare veterinare pentru export, cu perspective pozitive la acest moment.

Reprezentanții autorității mai precizează că, înainte de aplicarea oricărei măsuri finale, toate forurile științifice implicate evaluează cu maximă atenție: toate dovezile științifice privind eficiența anticorpilor și impactul imunizării; abordarea altor state aflate în situații epidemiologice aproximativ similare; balanța corectă dintre argumente, constrângeri logistice și beneficiile economice reale ale fiecărei opțiuni.

"Vreau să îi asigur pe toți oierii din România că ANSVSA face demersuri în fiecare zi pentru a le proteja interesele și pentru a ține deschise piețele de export, unde am obținut împreună cifre record. Suntem mereu deschiși la dialog și vă spunem transparent tot ce facem pentru ridicarea restricțiilor. Cele trei întâlniri pe care le-am avut deja la nivel central în ultima perioadă - pe 15 iunie la Constanța, pe 18 iunie la București și pe 21 iulie alături de Ministerul Agriculturii, dublate permanent de acțiuni de consultare și coordonare în teritoriu, organizate de DSVSA-urile județene cu reprezentanții locali ai oierilor, arată clar că nu luăm nicio decizie fără dumneavoastră", a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicole Bociu, citat în comunicat.

ANSVSA reiterează că obiectivul zero este deblocarea rapidă a exporturilor și sprijinirea stabilității sectorului zootehnic românesc, acționând în transparență totală alături de asociațiile de crescători de animale.