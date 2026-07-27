Un primar din România a anunţat pe Facebook că a fost reclamat de fiul lui și acum este anchetat de Parchetul European

Adrian Ţolea este primarul comunei arădene Livada şi a fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad FOTO: Facebook/ Adrian Țolea

Primarul comunei arădene Livada, Adrian Ţolea, a anunţat, luni, că este audiat de Parchetul European, în calitate de suspect, privind o finanţare de 30.000 de euro obţinută de soţia sa în urmă cu şapte ani, iar plângerea a fost depusă de fiul lor, care ar fi fost angajat în proiect în perioada respectivă.

Primarul, care este şi fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, spune că acest caz nu are legătură cu activitatea sa publică şi că este o "problemă de familie".

Edilul a adus precizări în postări făcute pe contul personal de Facebook şi cel al Primăriei Livada.

El spune că este atacat de fiul său vitreg pentru că a refuzat să-şi folosească poziţia de primar şi să facă "o ilegalitate care-l favoriza", în legătură cu un teren pe care îl deţine în comuna Livada.

"Am refuzat să încalc legea, iar acum mă hărţuieşte, aşa cum mi-a promis, de un an de zile, prin denigrare şi calomnie, dar şi târându-mă prin nouă procese, pe care le-am câştigat şi, iată, de astăzi, printr-o nouă încercare. A zecea", a scris edilul.

El spune că băiatul soţiei sale, pe care l-a crescut de la vârsta de 4 ani, "se răzbună în acest fel" şi "o târăşte în această nebunie şi pe mama sa, dar şi pe fraţii săi, întreaga noastră familie".

"În cursul zilei de astăzi am fost invitat, împreună cu soţia mea, la Biroul Teritorial al Parchetului European din Timişoara, în calitate de suspect. Situaţia în care mă aflu nu are nicio legătură cu activitatea mea publică, nici cu cea de primar şi nici cu cea din trecut de la Consiliul Judeţean Arad. Este o problemă cât se poate de nefericită, dar una personală, de familie. Ca părinţi nu putem comenta public ceea ce a fost dus, în mod interesat, forţat şi neruşinat, din spaţiul privat în spaţiul public", a scris edilul.

El a precizat că acest caz are legătură cu o finanţare europeană de 30.000 de euro obţinută de către soţia sa în urmă cu şapte ani, iar fiul care acum a sesizat procurorii a fost angajat la vremea respectivă în proiect.

"Suntem nevinovaţi şi ne vom apăra în faţa instanţei dacă va fi cazul", a mai transmis edilul.