Țara din Balcani preferată de mulți români pentru vacanțe a devenit mai scumpă decât Spania și Grecia: „Își pierde avantajul”

Portugalia rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru turiști, cu un nivel al prețurilor de 73,6. Este urmată de Turcia și Spania. FOTO: Hepta

Croația a devenit una dintre cele mai scumpe destinații din Mediterana în ceea ce privește prețurile restaurantelor și hotelurilor, clasându-se deasupra unor țări precum Spania și Grecia. Conform unei analize realizate de Euronews pe baza datelor Eurostat pentru 2025, doar Franța și Italia au prețuri mai mari printre țările mediteraneene, potrivit Novinite.

Folosind indicele mediu al UE de 100 ca punct de referință, Portugalia rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru turiști, cu un nivel al prețurilor de 73,6. Este urmată de Turcia și Spania, în timp ce Grecia înregistrează un indice de 86,1. Indicele Croației este de 89,6, plasând-o printre cele mai scumpe opțiuni pentru călătorii din regiune.

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Analistul economic Petar Vušković a declarat presei croate că creșterea costurilor în sectorul turistic al țării este legată în principal de cheltuielile tot mai mari pentru întreprinderi. Acestea includ prețuri mai mari la energie, creșterea costurilor forței de muncă și aprovizionarea cu alimente mai scumpe, care se reflectă în cele din urmă în prețurile pentru vizitatori.

Datele Eurostat arată, de asemenea, că Croația se clasează printre țările europene cu cele mai mari prețuri la alimente. Doar Franța, Grecia și Italia au piețe alimentare mai scumpe, conform aceleiași comparații.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că cifrele ar trebui interpretate cu atenție, deoarece Eurostat se bazează pe mediile naționale, mai degrabă decât pe prețurile din anumite puncte turistice. Media croată include atât destinații foarte populare, cum ar fi Dubrovnik și Hvar, cât și zone mai puțin turistice, cum ar fi Zagreb, Lika și Slavonia. Aceeași metodologie se aplică și celorlalte țări incluse în comparație.

În același timp, antreprenorul croat Ivan Ivankovic a examinat peste 1,62 milioane de recenzii turistice postate pe Google și pe platforma Booking accommodation, folosind inteligența artificială pentru a analiza opiniile despre cinci țări mediteraneene. Organizații multilaterale

Rezultatele au arătat că prețurile ridicate sunt cea mai frecventă plângere în rândul vizitatorilor din Croația. Conform analizei, sintagma „prea scump” apare mai des în recenziile despre Croația decât în ​​recenziile despre celelalte destinații examinate.

Turiștii au subliniat, de asemenea, alte câteva probleme, inclusiv afacerile care acceptă doar plăți în numerar, apa îmbuteliată scumpă, locurile de parcare costisitoare și dificil de găsit, utilizarea insuficientă a aerului condiționat și porțiile mai mici în restaurante comparativ cu așteptările.

Vušković a avertizat că o combinație de cazare, mâncare și băuturi scumpe ar putea reduce treptat competitivitatea Croației ca destinație de vacanță mediteraneană.

Potrivit acestuia, deși Croația continuă să atragă un număr mare de vizitatori, creșterea continuă a prețurilor riscă să schimbe percepțiile turiștilor și să împingă unii călători către alternative mai accesibile în regiune.