În 1937, o grădină botanică din Tahiti a plantat un pom. Azi produce 8,9 milioane de semințe și pune în pericol pădurile tropicale

Queensland tratează miconia ca pe o buruiană invazivă cu prioritate ridicată, dintr-un motiv întemeiat. Foto: Getty Images

În 1937, o grădină botanică din Tahiti a plantat un pom ornamental care avea să devină amenințare pentru unele dintre cele mai vulnerabile păduri tropicale din lume. Miconia, o plantă originală din America, seduce prin frumusețea ei, dar odată ce ajunge într-un mediu nou îl acaparează în totalitate, în detrimentul speciilor native, relatează The Times of India, despre planta care a pus Australia în alertă.

Ceea ce a început ca o decizie superbă de peisagistică s-a transformat într-o amenințare serioasă de biosecuritate. Un singur pom miconia, ajuns la maturitate, este capabil să producă peste 8,9 milioane de semințe într-un singur sezon și reprezintă un risc major pentru pădurile tropicale din Queensland incluse în patrimoniul mondial.

O plantă cu un trecut periculos

Copacul miconia, o plantă tropicală originară din America, era apreciat cândva pentru aspectul său spectaculos. Frunzele sale mari, partea inferioară de culoare violet și creșterea luxuriantă au făcut-o atractivă pentru grădinari. Acest farmec ornamental a contribuit la răspândirea sa mult dincolo de arealul său natural.

În timp, însă, miconia a căpătat o reputație mult mai întunecată în locuri precum Tahiti și Hawaii, unde a devenit cunoscută pentru invadarea pădurilor și sufocarea vegetației native, potrivit unui raport al Departamentului pentru Agricultură și Pescuit, Biosecurity Queensland.

Legătura cu Tahiti începe în 1937, când o grădină botanică a plantat această specie ca arbore ornamental. De acolo, planta a scăpat din cultură și s-a răspândit agresiv în peisajele insulei. În zonele unde s-a instalat, a format desișuri dense care au blocat lumina solară să ajungă la nivelul solului pădurii și au eliminat plantele autohtone.

Queensland tratează miconia ca pe o buruiană invazivă cu prioritate ridicată, dintr-un motiv întemeiat. Biosecurity Queensland spune că planta ar putea provoca daune ecologice ireversibile pădurilor tropicale, subtropicale și umede din stat, inclusiv zonelor incluse în patrimoniul mondial.

Aceste habitate sunt deosebit de importante deoarece susțin specii rare și endemice care nu se găsesc nicăieri altundeva pe Pământ.

Problema nu este doar faptul că miconia crește rapid. Pericolul este că o singură plantă se poate înmulți cu o eficiență extraordinară. Potrivit evaluării riscului realizate în Queensland, un arbore matur de miconia cu aproximativ 200 de ciorchini de fructe poate produce peste 8,9 milioane de semințe într-un singur sezon.

Această capacitate de reproducere îi oferă plantei un avantaj uriaș, permițând unui singur arbore-mamă să genereze populații întregi de plante invazive.

Cum invadează miconia

Miconia este deosebit de periculoasă în mediile de pădure tropicală pentru că modifică habitatul din jurul său. Ea invadează stratul inferior al pădurii, zona de sub coronamentul copacilor, unde cresc multe plante fragile.

Orhideele rare, ferigile, arbuștii și copacii nativi tineri sunt deosebit de vulnerabili, deoarece miconia le blochează lumina.

Pe măsură ce planta se răspândește, poate crea zone de subarboret lipsite de vegetație și poate reduce acoperirea solului. Acest lucru afectează nu doar biodiversitatea, ci poate duce și la eroziune.

Evaluarea riscului realizată de Queensland arată că miconia poate destabiliza versanții, mai ales după ploi abundente. În bazinele hidrografice tropicale, această instabilitate poate transporta sedimente în râuri și, în cele din urmă, poate afecta ecosistemele recifurilor din aval.

Asta face ca buruiana să fie mult mai mult decât o simplă plantă evadată dintr-o grădină. Este un factor perturbator care odată ce pătrunde într-un mediu, transformă radical peisajul, în detrimentul speciilor native.

Astfel, odată instalată, poate modifica structura unei păduri tropicale, poate afecta circulația apei, poate reduce calitatea habitatului pentru animalele native și poate face pădurea mult mai puțin rezistentă.

Unde se poate răspândi și cum poate fi oprită

În Queensland, miconia este deja considerată o plantă invazivă restricționată în baza Legii privind biosecuritatea din 2014. Trei specii sunt în prezent considerate îngrijorătoare: Miconia calvescens, Miconia nervosa și Miconia racemosa.

Biosecurity Queensland spune că aceste specii reprezintă o amenințare semnificativă pentru pădurile tropicale locale. Toate sunt vizate pentru eradicare prin Programul național de eradicare a buruienilor tropicale.

Specia este adaptată climei din nordul litoral al Queenslandului, ceea ce reprezintă unul dintre motivele principale de îngrijorare. Pădurile umede, văile împădurite, malurile râurilor și chiar grădinile private sunt considerate habitate potrivite.

Semințele pot fi răspândit de păsări, apă, alte animale, utilaje contaminate și chiar pe tălpile încălțărilor, ceea ce înseamnă că planta poate călători discret și rapid odată ce ajunge într-o zonă.

Queensland nu tratează această amenințare cu superficialitate. Programul național de eradicare a buruienilor tropicale a fost creat pentru protejarea pădurilor tropicale incluse în patrimoniul mondial din cele mai umede regiuni ale Australiei, prin identificarea și eliminarea plantelor invazive din nordul tropical al Queenslandului și din zonele subtropicale ale New South Wales.

Miconia este una dintre cele cinci specii vizate de program.

Obiectivul este ambițios, dar esențial: oprirea buruienii înainte ca aceasta să devină imposibil de eliminat. Acest lucru este important deoarece multe focare încep în grădini sau în mici plantații înainte de a se extinde în pădurile native din apropiere.

Programul combină monitorizarea, eliminarea plantelor, raportarea de către comunitate și colaborarea cu proprietarii de terenuri pentru a împiedica răspândirea buruienii.

Queensland solicită și ajutorul populației. Oamenii sunt încurajați să raporteze imediat aparițiile acestei plante prin canalele oficiale, deoarece detectarea timpurie este unul dintre cele mai eficiente instrumente în lupta împotriva unei plante care se poate ascunde sub coronamentul pădurii și se poate răspândi extrem de eficient.

Povestea miconiei este un memento că plantele ornamentale nu sunt întotdeauna inofensive. Un arbore plantat pentru frumusețe în Tahiti în 1937 a devenit parte dintr-o provocare ecologică mult mai amplă în întreg Pacificul.

În Queensland, miza este deosebit de mare deoarece pădurile tropicale aflate în pericol nu sunt doar bogate din punct de vedere ecologic, ci au și o importanță globală.