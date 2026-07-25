INTERVIU. 150 de copii au murit în 6 ani așteptând un pat la „Marie Curie”. Dr. Cîrstoveanu: „Lista rușinii pentru cei care se simt”

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Marie Curie" din Bucureşti. Sursa foto: Antena 3 CNN

În ultimii șase ani, în România, 150 de copii au murit în timp ce așteptau un pat la terapie intensivă la spitalul „Marie Curie”. „Pentru părinți este o listă a durerii, pentru noi este o listă a disperării, pentru alții, care ar trebui să se simtă, este o listă a rușinii”, a declarat dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul „Marie Curie” din București.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, medicul a vorbit despre presiunea pe care o resimt medicii de la ATI secția neonatală, anii de pregătire pentru a face față unor cazuri medicale extraordinare, rușinea pe care o simte când le spune asistentelor cât este salariul și regretul că trebuie să ceară atât de mult de la ele.

Totuși, Cîrstoveanu încă are speranță că Guvernul vor înțelege că ce se întâmplă la ATI nu poate fi cuantificat în tabele și numere de paturi.

Reporter Antena 3 CNN: S-a vorbit despre o listă a rușinii: de 150 de copii care au murit în ultimii şase ani. Erau pe lista de așteptare...?

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: „Pentru părinți este o listă a durerii. Pentru noi este o listă a disperării și a nesomnului și a problemelor grave și a speranței în același timp, iar pentru alții este o listă a ruşinii. Pentru alții, cei care ar trebui să se simtă, este o listă a rușinii.”

Reporter Antena 3 CNN: 150 de copii. Probabil pentru unii este doar o cifră, domnule doctor. 150 de vieți. 150 de bebeluși, care mă gândesc că nici nu au primit șansa de a ajunge într-un astfel de spital, într-o astfel de secție, pe un astfel de pat, ca să fie tratați, nu, n-au ajuns?

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: „Da...ştii cum e? Noi mereu spunem: „Nu toți care vin aici sunt salvați. Cam 10% dintre ei nu pot fi salvați. Fie că suntem noi incapabili, fie că nu se poate face absolut nimic. Da. Și, știi că, personal, am dus peste 800 de copii în afara țării, în cariera mea.

Şi sunt unii pe care nu putem să-i salvăm și am vrut să spunem părinților: 'Uite, noi nu știm și încercăm să ajutăm cu alții care știu să facă mai bine lucruri'. Nu toți pe care i-am dus afară au trăit, dar cei mai mulți au trăit și a însemnat foarte mult pentru noi și o speranță pentru ei”

Reporter Antena 3 CNN: Aveți un deficit de opt asistente. De exemplu, aici, de câte asistente ați avea nevoie?

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: „Sunt două asistente în permanență. Noi avem doi copii pe ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation – Oxigenare prin membrană extracorporală), încă unul – pe filtrare și încă două filtrări. Două asistente în permanență la astfel de copii. Așa este în țările civilizate, în țările europene despre care vorbim noi. Noi avem o asistentă la cinci, șase copii aici.

Deci, este un pic hazard în ceea ce se întâmplă, numai că e dublat de activitatea medicilor, rezidenților. Ne împărțim sarcinile tot timpul: venit în weekend, venit duminică, venit sâmbătă, venit de acasă, asta este ceea ce se întâmplă așa”.

Reporter Antena 3 CNN: Se pare că dumneavoastră nu vă odihniți niciodată, domnule doctor.

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: „Nu, nouă ne place foarte mult munca, dar ne place să fie respectată munca. Foarte important.”

Reporter Antena 3 CNN: Ați văzut ce ați spus domnul premier că există această variantă ca unele secții să fie reorganizat în situația în care există deficit de personal. Se poate așa ceva?

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: „Se poate. Se pot reorganiza astfel încât să nu mai fie o problemă atât de gravă. Vorbim de bebeluși cu malformații congenitale. Iată, copil pe ECMO de 3 săptămâni. Ce să reorganizezi? De unde să iau asemenea oameni pregătiți?

Noi suntem legal, acum 22 de paturi. Da, avem cinci copii peste număr. Trebuie să externăm cinci copii din acest loc. În diverse spitale sau acasă unde reușim sau în spital. După ce externăm cinci copii, suntem la maximum legal. (...).

Cumva, de aia facem lista noi să vedem câți sunt în așteptare, iar ei să aibă și o dovadă că au făcut lucrul ăsta. Dar sunt alții care sunt disperați, la telefoane. (...). Din toate orașele Constanța, Iași, Timișoara, Oradea, de peste tot din țară, Pitești”

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: Tot timpul ei mor pe liste. Dacă nu găsesc o rezolvare undeva, ei pe liste mor.

Reporter Antena 3 CNN: Cel de la Bacău, am înţeles că şi el a murit.

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: (...). Da, era un copil grav (n.r.: la Bacău), cu sindrom de cord stâng hipoplazic.

Reporter Antena 3 CNN: În ultimele două săptămâni, câţi copii au murit?

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: „Cred că doi. Cred că doi, în ultimele două săptămâni. Doi care îngroaşă lista lungă. (...). Sunt din Bucureşti şi din ţară, şi au malformaţii cardiace, astea sunt problemele, în principal, pentru că România nu poate să rezolve toate problemele.

(...) Pentru ei, fiecare minut contează, fiecare oră și iată că sunt de zile întregi pe această listă. Dar nu numai că timpul înseamnă viață, timpul înseamnă și mai mulți bani. Ei stau într-un loc, înseamnă bani pentru sistemul medical. Da, și la urmă urmează un inevitabil deces, pentru că se strică organe în timpul ăsta. Se fac infecții în timpul ăsta. Dau un exemplu, sunt manipulați, sunt resuscitați, pot apărea infecții, primesc antibiotice și apar fel de fel de multe lucruri negative. Tratamentul oportun, nefăcut la timpul lui, înseamnă mari complicații pentru sisteul medical, inclusiv costuri inevitabil mai mari. Oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Când tragi la sfârșit linia, este altceva”.

Reporter Antena 3 CNN: În cât timp veți putea angaja opt asistente aici, domnule doctor?

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: „Știți cum e stricăciuna, care este ireversibilă sau reversibilă în 10 ani, pentru că am pierdut oameni care sunt educați timp de 10 ani și este ca și cum am bătut pasul pe loc. Știi, stăm, o luăm de la capăt cu educația? Pentru că oamenii care sunt aici sunt de o factură morală, sunt de o factură profesională. Se poartă într-un fel. Învață să discute cu părinții într-un fel, învață să se poarte cu doctorii și doctorii cu ei. Într-un fel este educație continuă. Așteptăm 10 ani să pregătim o asistentă ca cele trei care au plecat.

(...). Da, sperăm că cele cinci care vin din concediu se vor întoarce aici. De obicei, între șase luni și un an durează un concurs, da, pentru că le pui și la probă. Vezi ce se întâmplă. Le rogi să vină aici, iar dacă te întreabă și de salariu și ne întreabă, zici: 'Da, uite, ai un salariu cam cât un zugrav'.

Un chirurg, un medic primar chirurg câștigă 2.200 euro, o asistentă câștigă 1.500 euro. La Reanimare. O asistentă de animale câștigă 1.500 euo și dânșii s-au gândit că e prea mult. Asistenta, știu că pe un post de debutant are 3.000 lei, pe debutant, da, 3.000 lei și primește acest spor de 75% aici. Sunt foarte curios dacă o să vină cineva în astfel de condiții”.

Reporter Antena 3 CNN: Domnule doctor, ce o să faceți de acum înainte? Aveți nevoie de oameni în secție și am văzut ce au spus cei de la Guvern că anumite spitale vor fi sancționate dacă vor cere suplimentarea locurilor și au un nivel de cheltuieli peste mediu.

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: „Eu tot cred că oamenii vor înțelege, politicienii, eu tot cred, eu tot sper că vor înțelege ceva și îmi pare rău că am vorbit prea târziu.

Încerc să fiu atent și îmi pare rău pentru asistentele mele. Mereu le-am rugat 'haideți, vă rog, haideți mai mult, haideți mai mult' și am greșit. Am greșit. Am apelat la omenia lor și la bunătatea lor și am greșit lucrul ăsta. Pentru că le-am epuizat fizic și au copii. Au familii. Trei internări serioase într-o zi, două intervenții în aceeași zi.”

Reporter Antena 3 CNN: Dumneavoastră mai puteți?

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful Secției ATI Neonatală: „De-a lungul timpului, am învățat să privesc cu speranță spre ce urmează. E un moment foarte serios, așa cumpănitor, în actuala situație țării noastre. Nu văd nimic bun așa. Pentru că ideea în sine, de a ataca niște oameni, care, de fapt nici nu câștigă prea mult. V-am zis cât câștigă o asistentă, mi se pare deplorabil. Și asta înseamnă, de fapt, demolarea a ceea ce a mai rămas profesional în țara asta. Nu e vorba de mine, aici este vorba de țara întreagă.

Asta pentru mine este atac la educație, atacul la oamenii specializați, atacul la locul unde se face medicină de calitate. Pentru mine asta este absolut inacceptabil. Mă gândesc că cei de la Guvern nu știu că aici mor copii periodic, aflându-se pe o listă de așteptare”.

În ultimele două săptămâni, alți doi copii au murit în timp ce așteptau să fie transferați la spitalul „Marie Curie” pentru ajutor de specialitate. Secția de acolo deja funcționează peste capacitate. Alți 7 copii din spitale din Craiova, Bacău și Iași, nou-născuți în stare gravă, sunt în prezent pe lista de așteptare.