Platforma de producție „Neptun Alpha” a fost instalată în Marea Neagră. Conducta de 160 de kilometri până la țărm e finalizată

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că platforma de producție „Neptun Alpha” a fost instalată în Marea Neagră. Conducta de 160 de kilometri până la țărm a fost finalizată, iar șase din cele zece sonde de producție sunt deja realizate. „România se apropie, etapă cu etapă, de prima moleculă de gaz extrasă, în 2027”, a spus Ivan.

„În mandatul meu de ministru al Energiei, Neptun Deep a fost una dintre prioritățile asumate încă din prima zi. Am urmărit îndeaproape calendarul lucrărilor și am anunțat public, pe baza progresului efectiv, că proiectul avansează chiar mai bine decât graficul inițial”, a scris Ivan pe Facebook.

Fostul ministru a declarat că miza lui cu privire la acest proiect a fost întotdeauna că Romgaz „trebuie să aibă forța financiară necesară pentru a duce proiectul până la capăt.”

„Am dus Neptun Deep și în centrul discuțiilor oficiale din Austria, pentru că o investiție de asemenea dimensiune trebuie susținută nu doar administrativ, ci și la cel mai înalt nivel politic. În aceeași perioadă, Romgaz – compania în care statul român, prin Ministerul Energiei, este acționar majoritar și care deține 50% din proiect – a atras încă 500 de milioane de euro de pe piața de capital pentru susținerea investițiilor strategice, inclusiv Neptun Deep”, a declarat Bogdan Ivan.