Bogdan Ivan îi cere premierului să ia măsuri urgente în criza carburanţilor. "Am văzut astăzi un Bolojan nervos și depășit de situație"

Bogdan Ivan îi cere premierului să ia măsuri urgente în criza carburanţilor. Foto: Agerpres

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că Ilie Bolojan trebuie să adopte urgent un plan prin care să tempereze scumpirile carburanţilor la pompă şi cere reducerea fiscalităţii pentru benzină şi motorină. "Reduceți TVA-ul și accizele, cele mai mari din Europa, fie și temporar, cu impactul bugetar aferent, dar ajutăm economia să respire. Proiectul este în Parlament și săptămâna viitoare poate fi votat. Curaj", a transmis Ivan.

Ivan cere reducerea fiscalităţii în cazul carburanţilor, pentru ca economia să poată funcţiona.

"Am văzut astăzi un Ilie Bolojan nervos și depășit de situație, în fața realității crizelor suprapuse prin care trece România. Este și firesc, pentru că România nu mai are un guvern cu legitimitate și putere în fața crizelor.

În urmă cu patru luni, la doar trei zile după izbucnirea războiului din Orientul Mijllociu am propus, ca ministru al Energiei, un set de măsuri care au temperat creșterea prețurilor și au asigurat produse în piața. Fără acele măsuri, litrul de motorină era mai scump cu 70-90 de bani/litru. Și atunci, a durat aproape 30 de zile și zeci de ore de convingere, pentru ca premierul să accepte acest plan.

Astăzi, când economia gâfâie, este obligatoriu ca săptămâna viitoare să se voteze acest set de măsuri.

Răspunsul la tsunamiul scumpirilor la carburanți nu este, cum spune premierul demis, să așteptăm să treacă. Urgent, acum, avem nevoie de măsuri externe și interne clare care să ne repună pe un curs sigur", a declarat Bogdan Ivan.

Acesta susţine că măsurile trebuie luate urgent "pentru că agricultura nu va avea răbdare până se decide premierul demis ce trebuie făcut, sau până se echilibrează piața":

"Pe plan extern, guvernul trebuie să acționeze acum și să producă un plan comun de punere în siguranță a celei mai importante rute de aprovizionare cu țiței nu numai pentru România, ci pentru Europa! Se poate, trebuie doar să te miști, dar noi în situația de față, pare că nu existăm.

Pe plan intern, cum să spui că reducerea fiscalității la combustibili nu contează? Este pur și simplu o minciună. Reduceți TVA-ul și accizele, cele mai mari din Europa, fie și temporar, cu impactul bugetar aferent, dar ajutăm economia să respire. Proiectul este în Parlament și săptămâna viitoare poate fi votat. Curaj!

De ce este urgent? Pentru că agricultura nu va avea răbdare până se decide premierul demis ce trebuie făcut, sau până se echilibrează piața. Pentru că economia consumă resurse și consumă combustibili astăzi și multe companii s-ar putea ca, peste câteva săptămâni, să nu mai existe.

Este clar că avem nevoie de un guvern și o echipă care știe și poate să ia măsuri bune, cât mai repede. Dacă nu, scumpirile la carburanți le vom resimți în buzunarul fiecărui român. La raft, în scăderea puterii de cumpărare și creșterea inflației".