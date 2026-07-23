Bolojan spune că nu țițeiul din Kazahstan e problema, ci trenurile CFR care merg la mare. „Nu pot să livreze trenurile cisternă”

„Depozitul care aprovizionează România de la Oil Terminal nu poate să livreze cadențat trenurile care livrează către vestul țării”, a spus Bolojan. Foto: Getty Images

Premierul demis, Ilie Bolojan, a spus joi, după ce Kazahstanul a anunţat suspendarea temporară a încărcării ţiţeiului în conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) care alimentează și România, că „suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România nu poate livra, în mod cadențat, trenurile cisternă către zona de vest”, pentru că „avem un rulaj important de trenuri către mare în sezonul estival”.

„Legat de situația de pe piața carburanților în contextul în care avem situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan. Cel puțin în următoarele două săptămâni nu estimăm că vor fi probleme legate de aprovizionare.

Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul ca să îl poată rafina în condiții normale și în luna august. Dacă nu se va rezolva, producția va scădea în august cu 10-15% la rafinăria Petromidia”, a spus Bolojan.

Premierul demis a adăugat că trenurile cisternă nu pot ajunge în vestul țării pentru că „avem un rulaj important de trenuri către mare în sezonul estival”.

„De asemenea, una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales al zonei de Vest al țării, datorită blocajului pe care îl avem la Constanța-Fetești din cauza lucrărilor de acolo

Depozitul care aprovizionează România de la Oil Terminal nu poate să livreze cadențat trenurile care livrează către vestul țării, asta pentru că pe parcursul verii avem un rulaj important de trenuri dat fiind sezonul estival.

Activitatea va fi transferată pe timp de noapte în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limite, să nu avem probleme în perioada următoare”, a subliniat el.

Joi a avut loc o nouă întâlnire săptămânală de lucru cu companiile din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți, coordonată de Cristian Bușoi, secretar de stat și Sorin Elisei, secretar general din Ministerul Energiei.

În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu petrol și produse finite (motorina), companiile au dat asigurări ca sunt acoperite cererile pentru perioada următoare și nu prevăd dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești. Există anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din Vestul țării, generate de lucrări de infrastructură și de fluxul crescut de trenuri de persoane în perioada estivală, dar există mobilizare pentru mutarea activității pe timp de noapte și pentru a se găsi soluții de a reduce timpii de așteptare.

Ministerul Energiei, alături de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, monitorizează atent situația și sprijină companiile de profil pentru a asigura un flux cât mai rapid de transport.

Situația internațională rămâne complicată, cu Strâmtoarea Ormuz blocată, la care se adaugă și problemele de securitate din Marea Neagră, inclusiv decizia guvernului din Kazahstan de a suspenda temporar livrările de țiței prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk.

Ministerul Energiei dă asigurări ca va folosi toate pârghiile legale, cu sprijinul Guvernului și în strâns dialog cu companiile de profil, pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești.