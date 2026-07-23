Kazahstan a suspendat încărcarea ţiţeiului în conducta CPC, de unde se alimentează și rafinăriile din România

Kazahstan a suspendat încărcarea ţiţeiului în conducta CPC. Foto: Getty Images

Ministerul Energiei din Kazahstan a anunţat joi suspendarea temporară a încărcării ţiţeiului în conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) şi o reducere a volumului producţiei, notează Agerpres.

"Operaţiunile de încărcare la CPC sunt în prezent suspendate temporar pentru a asigura siguranţa navelor, a echipajelor şi a mediului în Marea Neagră. Totuşi, întreaga producţie şi facilităţile tehnice ale consorţiului sunt în stare bună de funcţionare, operează normal, şi sunt pregătite să reia încărcarea ţiţeiului imediat după ce situaţia revine la normal", a precizat Ministerul Energiei.

Din cauza restricţiilor la preluarea ţiţeiului în sistemul de conducte, producătorii de petrol din Kazahstan au redus volumul zilnic al producţiei, pentru a preveni revărsarea rezervoarelor de stocare şi a asigura stabilitatea operaţiunilor.

Ministrul Energiei a subliniat că reducerea producţiei este de natură tehnologică.

"Ministerul Energiei din Kazahstan este în contact constant contact cu conducerea CPC, companiile care încarcă ţiţeiul, armatori, şi agenţiile guvernamentale relevante. Sunt în desfăşurare consultări pentru a găsi soluţii menite să asigure condiţii de navigaţie sigure şi reluarea rapidă a exporturilor stabile de petrol din Kazahstan către pieţele globale", a informat Biroul de presă al instituţiei.

CPC este o conductă petrolieră de 1.510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. Petrolul încărcat la Novorossiisk este apoi transportat cu petroliere către pieţele mondiale. Prin conducta CPC sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale precum Chevron, ExxonMobil, Eni sau Shell, dar ea este folosită şi pentru transportul petrolului rusesc.

Luni, operatorul conductei petroliere Caspian Pipeline Consortium (CPC) a anunţat că operaţiunile de încărcare a petrolului la terminalul său portuar din Marea Neagră, situat în largul portului rus Novorossiisk, au fost suspendate, după atacurile cu drone asupra tancurilor petroliere.

Rusia a acuzat Ucraina că vizează petrolierele care încarcă petrol la terminalul CPC în conformitate cu o strategie care vizează destabilizarea situaţiei de pe pieţele globale de petrol.

România ar putea fi nevoită să scoată țiței din rezervele strategice

Premierul interimar Ilie Bolojan ar putea avea, joi după-amiază, o întâlnire în format online cu operatorii din piața de carburant pentru a discuta situația generată de blocarea exporturilor de petrol din Kazahstan, potrivit surselor Antena 3 CNN.

România se uită în prezent, în special, la stocurile de urgență de țiței și produse petroliere. Țara are în stocuri peste două milioane de tone de țiței și produse petroliere, o parte fiind ținute în România, iar o altă parte în străinătate.România se uită în prezent, în special, la stocurile de urgență de țiței și produse petroliere. Țara are în stocuri peste două milioane de tone de țiței și produse petroliere, o parte fiind ținute în România, iar o altă parte în străinătate.

Economistul Adrian Negrescu a precizat pentru Antena 3 CNN că autoritățile trebuie să aibă ca prioritate verificarea stocurilor disponibile și stoparea exporturilor.