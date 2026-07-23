Surse: România ar putea fi nevoită să scoată țiței din rezervele strategice. Bolojan se întâlnește de urgență cu operatorii

România se uită în prezent, în special, la stocurile de urgență de țiței și produse petroliere. FOTO: Profimedia Images

Premierul interimar Ilie Bolojan ar putea avea, joi după-amiază, o întâlnire în format online cu operatorii din piața de carburant pentru a discuta situația generată de blocarea exporturilor de petrol din Kazahstan, potrivit surselor Antena 3 CNN.

România se uită în prezent, în special, la stocurile de urgență de țiței și produse petroliere. Țara are în stocuri peste două milioane de tone de țiței și produse petroliere, o parte fiind ținute în România, iar o altă parte în străinătate.

Nu s-a scos nimic din rezerve de anul trecut din vară, atunci când un lot contaminat a venit și a trebuit înlocuit urgent.

În paralel, sunt analizate și alte surse de țiței care ar putea suplimenta necesarul. Sunt luate în calcul rute alternative din Azerbaidjan și alt state din Orientul Mijlociu.

Problema majoră este că România va intra în concurență cu alte state pentru acest petrol, inclusiv cu țări care nu mai pot importa petrol rusesc, după ce infrastructura rusă a fost puternic lovită.

Obligația constituirii stocurilor revine companiilor petroliere

România ar trebui să aibă peste 2 milioane de tone de combustibili în stocuri strategice de urgență, conform legislației europene implementate cu o întârziere de 10 ani, dar aproape jumătate din acestea nu se află pe teritoriul țării, ci în depozite din alte state membre UE, potrivit dezvăluirilor Antena 3 CNN.

Obligația constituirii stocurilor revine companiilor petroliere, care trebuie să asigure cantitățile necesare pentru 90 de zile de consum, iar respectarea regulilor este verificată de ANRSPS.

Din cele aproape 2 milioane de tone existente în depozite, 56,86% se află pe teritoriul României, iar restul în locații din alte state membre UE. Depozitele exacte sunt clasificate din motive de securitate.

Rămâne neclar însă în ce măsură aceste stocuri sunt verificate fizic pe teren și cât de rapid pot fi aduse pe teritoriul României în situații de criză.

În scenariul unei crize majore, când prețul combustibilului ar exploda, toate companiile care dețin stocuri strategice sunt obligate să pună la dispoziția pieței interne a României cantitățile necesare, conform deciziei legiuitorului, adică a Guvernului. Această prevedere are scopul de a asigura aprovizionarea imediată a țării și de a limita efectele unei penurii sau ale fluctuațiilor bruște de preț.

Avertismentul experților despre o nouă criză a combustibilului

Oprirea livrărilor de țiței din Kazahstan, în urma atacurilor asupra unor petroliere, ar putea pune România în fața unei noi crize a carburanților, în condițiile în care țara noastră este dependentă în mare măsură de petrolul kazah pentru alimentarea rafinăriilor.

Cea mai mare parte din țițeiul importat de România provine din Kazahstan, iar întreruperea transporturilor prin sistemul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk ar putea bloca aprovizionarea rafinăriilor Petromidia și Petrobrazi.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat pentru Antena3.ro că înlocuirea petrolului kazah cu țiței din alte surse ar fi dificilă și mult mai costisitoare, ceea ce ar putea prelungi criza carburanților și ar pune presiune pe prețurile de la pompă.

Economistul Adrian Negrescu a precizat pentru Antena 3 CNN că autoritățile trebuie să aibă ca prioritate verificarea stocurilor disponibile și stoparea exporturilor.

"Nu vor fi de ajuns aceste măsuri. Noi ne îndreptăm spre o furtună aproape perfectă pe piața carburanților și marea problemă devine disponibilitatea petrolului și a motorinei în România, pentru că, în momentul în care au dispărut din piață 63% din importurile de petrol, odată cu decizia Kazahstanului, deja avem probleme în a ne asigura carburanții în țara noastră și, mai ales, motorina".