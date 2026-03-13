Jumătate din rezerva strategică de petrol a României nu e în țară. Ministrul Energiei: “O să dispun verificarea stocurilor de urgență"

România ar trebui să aibă peste 2 milioane de tone de combustibili în stocuri strategice de urgență, conform legislației europene implementate cu o întârziere de 10 ani, dar aproape jumătate din acestea nu se află pe teritoriul țării, ci în depozite din alte state membre UE, potrivit informațiilor oferite de Ministerul Energiei pentru Antena 3 CNN.

Obligația constituirii stocurilor revine companiilor petroliere, care trebuie să asigure cantitățile necesare pentru 90 de zile de consum, iar respectarea regulilor este verificată de ANRSPS.

Pe hârtie, lucrurile arată bine. România a atins 102% din obligația legală pentru stocurile strategice de petrol, având peste 2 milioane de tone disponibile pentru perioada iulie 2025 – iunie 2026, a precizat Ministerul Energiei. Stocurile sunt gestionate de o unitate de stocare specială, diferită de rezervele statului, și se află atât pe teritoriul României, cât și în depozite din alte țări pentru a asigura securitatea energetică în situații de criză.

Obligația constituirii stocurilor strategice de petrol revine companiilor care introduc produse petroliere pe piața internă, precum OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil România sau MOL. Din cele aproape 2 milioane de tone existente, 56,86% se află pe teritoriul României, iar restul în depozite din alte state membre UE. Locațiile exacte sunt clasificate din motive de securitate.

Rămâne neclar însă în ce măsură aceste stocuri sunt verificate fizic pe teren și cât de rapid pot fi aduse pe teritoriul României în situații de criză.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat pentru Antena 3 CNN că operatorii sunt obligați legal să constituie și să păstreze aceste rezerve, iar nerespectarea regulilor atrage sancțiuni penale.

Ce spune ministrul Energiei despre verificarea stocurilor din afara țării

Însă detaliile despre locațiile din afara țării și procedurile de transport rămân neclare, ceea ce lasă deschisă întrebarea privind disponibilitatea imediată a acestor combustibili pentru piața internă.

“Sunt obligații legale care sunt statuate prin lege, care sunt verificate de departamentul de rezerve speciale ale ANRSPS, în conformitate cu responsabilitățile lor și ale Ministerului Energiei”, spune Bogdan Ivan.

În momentul de față stocurile sunt făcute șisunt verificate de către ANRSPS, dă asigurări ministrul Energiei:

“Sunt persoane responsabile. Sunt hârtii care reprezintă documente opozabile în instanță și în fața organelor de control. În situația nerespectării prevederilor legale precum și a transmiterii de informații false către autoritatea publică din România, orice companie răspunde în fața legii”, a mai precizat ministrul Energiei.

Întrebat însă dacă autoritățile au certitudini că aceste stocuri de urgență există dincolo de documente și date statistice, ministrul a precizat:

“O să dispun o verificare foarte clară a acestor stocuri de îndată, dimineață la prima oră, pentru a mă asigura că tot ce am transmis oficial din partea Ministerului Energiei ca răspuns la solicitare reprezintă 100% realitatea”.

Ministrului Energiei i s-a atras atenția că în cazul stocurilor din afara țării, legislația nu prevede obligații pentru operatori privind transportul combustibilului în țară, ministrul a precizat: “Nu există niciun fel de situație ca România să nu poată să acceseze rezervele strategice”.

“În momentul de față companiile sunt obligate să facă acest lucru, orice nerespectare a legislației, în conformitate cu legislația în vigoare reprezintă o sancțiune uriașă din partea statului român “, a mai spus Bogdan Ivan.

Ce se întâmplă în scenariul unei crize majore

În scenariul unei crize majore, când prețul combustibilului ar exploda, toate companiile care dețin stocuri strategice sunt obligate să pună la dispoziția pieței interne a României cantitățile necesare, conform deciziei legiuitorului, adică a Guvernului. Această prevedere are scopul de a asigura aprovizionarea imediată a țării și de a limita efectele unei penurii sau ale fluctuațiilor bruște de preț:

“Sunt informații clasificate pe care nu le pot face publice despre locații și cantitățile din aceste locații. Ceea ce vă pot spune e că aceste companii sunt obligate să respecte legea în momentul de față iar suplimentar o să verific în mod direct și explicit”.

Ministrul Energiei a dat asigurări că responsabilitatea transportului revine companiilor care dețin stocurile.

“Această situație e reglementată direct de către compania care asigură stocurile, care sunt asigurate conform legii în vigoare. Datele arată că există și disponibilități, și există aceste stocuri de peste 2 milioane tone de combustibili. Sunt 56% pe teritoriul României, iar diferența în afara țării în alte depozite care pot fi să fie disponibilizate imediat și transportate în România”.



