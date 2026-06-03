Eurostat: România are a doua cea mai mare scădere a numărului de turişti din UE, în primele luni din 2026

Eurostat: România are a doua cea mai mare scădere a numărului de turişti din UE. Foto: Getty Images

România a înregistrat o scădere considerabilă a numărului turişti, în primele trei luni din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit datelor analizate de Eurostat, pe baza numărului înnoptărilor în unitățile de cazare, ţara noastră are al doilea cel mai mare declin din UE, din acest punct de vedere, cu o scădere a numărului de vizitatori de 6,7%. Lituania este ţara din UE care a pierdut cei mai mulţi turişti, iar Irlanda a câştigat cei mai mulţi, fiind vizitată, în primele 3 luni din 2026, de 35,3% mai mulţi oameni faţă de aceeaşi perioadă din 2025.

În primul trimestru al anului 2026, la nivelul întregii Uniuni Europene, s-au înregistrat 471,1 milioane de nopți de cazare în unități de cazare turistică, reprezentând o creștere de 3,4% față de același trimestru al anului 2025. Ianuarie a înregistrat 143,5 milioane de nopți (+3,2% față de ianuarie 2025), februarie 154,4 milioane (+3,4%) și martie 173,2 milioane (+3,7%).

La nivel de țară, Irlanda a înregistrat de departe cea mai mare creștere a numărului de nopți petrecute în unități de cazare turistică în primul trimestru al anului, de 35,3%, devansând Malta (11,1%) și Danemarca (9,3%).

Printre cele 9 țări ale UE care au înregistrat o scădere a ponderii vizitatorilor, Lituania a înregistrat cea mai mare scădere (-12,9%), urmată de România (-6,7%) și Luxemburg (-3,8%).

Mai puţini străini s-au cazat în România

Vizitatorii străini au reprezentat aproximativ 46,6% din totalul nopților de cazare, la nivelul UE, din primele 3 luni ale anului 2026, cu diferențe mari între țările UE.

Cea mai mare pondere a nopților de cazare din străinătate în această perioadă a fost înregistrată în Malta (93,3%), Cipru (85,6%) și Luxemburg (85,1%).

În schimb, oaspeții străini au reprezentat doar aproximativ o cincime din nopțile de cazare din Germania (19,9%), Polonia (20,2%) și România (22,4%).

Comparativ cu primul trimestru al anului 2025, s-a înregistrat o creștere atât a numărului de nopți petrecute de vizitatorii străini (+5,5%), cât și a celor autohtoni (+1,7%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de nopți de cazare ale vizitatorilor străini au fost înregistrate în Irlanda (+42,3%), Lituania (+24,1%) și Slovacia (+15,4%). La celălalt capăt al intervalului, cele mai mari scăderi ale numărului de vizitatori străini au fost înregistrate în Letonia (-7,5%), Bulgaria (-4,3%) și Belgia (-4,0%).

București, o Capitală ieftină pentru turiştii străini

Un nou studiu plasează Bucureștiul pe locul al doilea într-un top al celor mai ieftine orașe din Europa pentru turiști, luând în calcul raportul calitate-preț. Conform barometrului, Europa de Est domină din nou clasamentul celor mai bune prețuri, cu opt din primele 10 locuri pentru unele dintre cele mai ieftine city break-uri europene.

Pentru prima dată, Sarajevo este numit cel mai bun city break din Europa pentru anul 2026, costând 287 de euro pentru cele 12 elemente ale barometrului. Capitala Bosniei și Herțegovinei este urmată în primele cinci locuri de București, Tirana, Belgrad și Trenčín.

Pentru o varietate de lucruri de făcut și mâncare și băutură la prețuri bune, Bucureștiul este „locul ideal de rezervat”. Cu costuri care rămân scăzute pentru cazare, mese și transport, acest lucru îl menține „ferm printre cele mai ieftine city break-uri din acest an”.

Top 10 cele mai ieftine city break-uri europene

Sarajevo, Bosnia și Herțegovina: 287 EUR

București, România: 299 EUR

Tirana, Albania: 304,50 EUR

Belgrad, Serbia: 307 EUR

Trenčín, Slovacia: 315 EUR

Riga, Letonia: 322 EUR

Lille, Franța: 334 EUR

Vilnius, Lituania: 334 EUR

Strasbourg, Franța: 369 EUR

Podgorica, Muntenegru: 384,50 EUR