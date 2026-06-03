Ziua protestelor. Zeci de mii de angajați din Sănătate, Finanțe și Justiție sunt revoltați că legea salarizării le reduce veniturile

Grefierii refuză să mai intre în sălile de judecată și amenință cu blocarea instanțelorPublicat acum 1 ora si 0 minute
Încă de marți, grefierii au blocat ședințele de judecată pentru câteva ore. Aceștia au refuzat să intre în sălile de judecată nemulțumiți de noua lege a salarizării. Aceștia ar urma să piardă în medie, 1500 de lei, susțin liderii sindicali. Astfel că, toată săptămâna grefierii vor ieși în fața instanțelor să protesteze. Miercuri, grefierii de la mai multe instanțe din București se vor strânge într-un singur loc în semn de solidaritate.
Avertizează că mai intră doar la procese urgente, unde sunt vizate măsuri preventive. La unele dintre instante, grefierii ies pe scări, la altele se rezumă la a nu intra la ședințe. Grefierii anunță că pe ușile sălilor de judecată lipesc afișe în care anunță că intră în grevă. Reacția vine ca urmare a legii salarizării.
Sindicatul grefierilor susține că actualul proiect de salarizare menține "o grilă profund inechitabilă și discriminatorie" pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete.
În plus, grefierii ar urma ca în această săptămînă să facă inclusiv proteste de stradă. Dacă cerinţele lor nu vor fi ascultate, ei ar putea să continue să nu revină la serviciu, ceea ce va genera un blocaj grav în instanţe, dar şi creşterea numărulzui de dosare de pe rolul instanţelor și așa deja supraaglomerate.
Angajații din Finanțe protestează la BucureștiPublicat acum 1 ora si 1 minut
Sute de angajaţi ai Ministerului de Finanţe şi din instituţiile subordonate vin din întreaga ţară în Bucureşti pentru a protesta faţă de noua lege a salarizării unitare. Angajaţii din Finanţe pichetează sediul Ministerului de Finanţe, nemulţumiţi că noile reglementări le vor îngheţa veniturile în următorii ani, în țimp ce puterea de cumpărare a tot scăzut.
Zilele acestea, angajaţii de la Finanţe au protestat spontan în mai multe oraşe. Aceștia susţin că noua grilă de salarizare, aflată încă în pregătire la Ministerul Muncii, ar urma să le scadă considerabil veniturile. Protestatarii au ieşit cu pancarte în faţa sediilor sau pe holurile instituţiilor.
Protestatarii susţin că ar fi nevoie de o grilă de salarizare distinctă pentru angajaţii din sistemul fiscal. Mai multe organizații sindicale afiliate Blocului Național Sindical au anunțat proteste și acțiuni de amploare față de proiectul noii Legi a salarizării unitare.
Nemulțumirile vizează atât menținerea inechităților salariale, cât și riscul diminuării veniturilor pentru anumite categorii de angajați din sectorul public.
Asistentele, medicii și personalul auxiliar din spitale protestează la Guvern și la Parlament. Sunt așteptați 20.000 de oameniPublicat acum 1 ora si 3 minute
Asistentele, medicii și personalul auxiliar din spitale protestează în fața Guvernului și la Parlament.
20.000 de oameni sunt așteptați la protestul care va dura patru ore.
Angajații din domeniul sanitar amenință cu greva generalădacă nu s odifică proiectul legii salarizării.
Protestul începe la ora 10, în Piața Victoriei, iar la 11.00, cadrele medicale vor pleca în marș spre Piața Constituției, unde vor manifesta până la ora 14.00. Cea mai mare organizaţie sindicală din sănătate ameninţă cu grevă generală din cauza proiectului noii legi a salarizării.
Sindicaliştii din sănătate resping forma actuală a legii, pe motiv că ar fi inechitabilă, incompletă și profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială.
Federația Sanitas solicită retragerea proiectului în forma actuală şi reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate şi a respectului faţă de angajaţii din sănătate şi din asistenţă socială.
Concret, din calculele Organizaţiei Sanitas reiese că o asistentă cu experienţă ar urma să pierdă cel puţin 1.000 lei, chiar daca va lucra în continuare 60 de ore în weekend. Asistentele cu experienţă au acum sporuri 55%, o indemnizaţie de 500 lei pentru weekendurile lucrate şi 300 de lei pentru norma de hrană. Acești bani ar urma să-i piardă odată cu noua lege a salarizării. Acum, salariul fără sporuri al unei asistente este de 4000 lei net, iar cu sporuri ajunge la 6.200-7000 lei în funcție de experiență și de orele lucrate.
Pierderile salariale se vor resimți și mai puternic pentru infirmiere sau brancardieri, deoarece pierd până la 600 lei, în condițiile în care au salarii mai mici, sub 4000 lei net
Cei mai afectati sunt angajații TESA. Un economist cu experiență câștigă acum între 5000 și 7000 lei net, dar cei de la registratură au salarii extrem de mici, chiar mai puţin de 3000 lei. Noua lege a salarizării le va diminua și lor semnificativ veniturile, spun sindicaliștii. Sanitas amenintă cu grevă generală în sistemul medical, asta însemnând blocarea activității în toate spitalele, cu asigurarea urgențelor. Sindicarele nu se opresc aici și pregătesc și alte proteste. Pe 9 iunie, va fi în Piața Victoriei o manifestație și mai mare, la care vor participa 30.000 de cadre medicale.