Ziua protestelor. Zeci de mii de angajați din Sănătate, Finanțe și Justiție sunt revoltați că legea salarizării le reduce veniturile

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Încă de marți, grefierii au blocat ședințele de judecată pentru câteva ore. Aceștia au refuzat să intre în sălile de judecată nemulțumiți de noua lege a salarizării. Aceștia ar urma să piardă în medie, 1500 de lei, susțin liderii sindicali. Astfel că, toată săptămâna grefierii vor ieși în fața instanțelor să protesteze. Miercuri, grefierii de la mai multe instanțe din București se vor strânge într-un singur loc în semn de solidaritate.



Avertizează că mai intră doar la procese urgente, unde sunt vizate măsuri preventive. La unele dintre instante, grefierii ies pe scări, la altele se rezumă la a nu intra la ședințe. Grefierii anunță că pe ușile sălilor de judecată lipesc afișe în care anunță că intră în grevă. Reacția vine ca urmare a legii salarizării.

Sindicatul grefierilor susține că actualul proiect de salarizare menține "o grilă profund inechitabilă și discriminatorie" pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete.

În plus, grefierii ar urma ca în această săptămînă să facă inclusiv proteste de stradă. Dacă cerinţele lor nu vor fi ascultate, ei ar putea să continue să nu revină la serviciu, ceea ce va genera un blocaj grav în instanţe, dar şi creşterea numărulzui de dosare de pe rolul instanţelor și așa deja supraaglomerate.