Care e starea de sănătate a lui Lamine Yamal, înainte de Cupa Mondială 2026. Starul Spaniei şi al Barcelonei le dă mari emoţii fanilor

Care e starea de sănătate a lui Lamine Yamal, înainte de Cupa Mondială 2026. sursă foto: Instagram-Lamine Yamal

Meciurile-spectacol din Canada, Statele Unite şi Mexic sunt, în exclusivitate, în universul Antena. Cupa Mondială 2026 se vede în această vară pe Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play, începând cu 11 iunie.

Pentru spanioli, vin veşti bune. După ce s-a accidentat întru-un meci din campionatul intern, la finalul lunii aprilie, prezența lui Lamine Yamal (19 ani) la Cupa Mondială 2026 a fost pusă sub semnul întrebării.

Chiar și după anunțul convocării, ibericii și-au făcut griji cu privire la capacitatea lui de a da totul. Eric Garcia, colegul său de la Barcelona și de la naționala Spaniei a dezvăluit care este acum starea lui Yamal.

Yamal ar putea fi una dintre senzaţiile de la CM 2026

Lamine Yamal, care va împlini 19 ani pe 13 iulie, ar putea fi una dintre senzaţiile de la Cupa Mondială 2026, după ce, în urmă cu 2 ani, el a fost vedeta Spaniei şi la EURO 2024, competiţie câştigată de iberici. Yamal nu mai este doar un talent promițător, ci este o un fotbalist important atât pentru FC Barcelona, ​​cât și pentru Spania, notează FIFA.

El a ajutat Spania să câștige UEFA EURO 2024, primul său turneu internațional la seniori, la o zi după ce a împlinit 17 ani. Golul său de la distanță împotriva Franței în semifinale l-a transformat în cel mai tânăr marcator din istoria turneului. A dat şi patru pase decisive, care l-au ajutat să câștige premiul pentru Cel mai bun tânăr jucător.

„Dacă ar trebui să aleg un jucător din noua generație, acela ar fi Lamine – datorită a ceea ce a făcut deja la vârsta lui și datorită a ceea ce îl așteaptă", a declarat Messi despre Lamine Yamal.

Baruri deschise până dimineaţa

Liderii locali din mai multe state care vor găzdui meciuri ale Campionatului Mondial anunță că barurile și restaurantele vor putea rămâne deschise până dimineața în perioada turneului final CM 2026.

Astfel, fanii vor putea sărbători după victorii indiferent de ora la care se termină meciurile. Prin aceasta măsură, liderii locali speră să ajute afacerile în această perioadă complicată atât în Statele Unite, cat și în toată lumea.