Japonezii au inventat frigiderul pentru oameni, pentru perioadele de caniculă. Cum funcționează aparatul cu scaun în interior

Numit Do Hiemon, dispozitivul este descris drept o „cutie personală de răcire”. Foto: Trusco / Do Hiemon

În timp ce temperaturile din Japonia se apropie de 38°C, iar autoritățile emit avertizări tot mai dese privind riscul de insolație și șoc termic, două companii japoneze au lansat un dispozitiv neobișnuit: un „frigider pentru oameni”, conceput pentru răcirea rapidă a întregului corp, scrie The Telegraph.

Numit Do Hiemon, dispozitivul este descris drept o „cutie personală de răcire” și a fost dezvoltat în colaborare de un producător de automate comerciale și o companie specializată în cutii metalice pentru scule. Prețul unui astfel de aparat este de aproximativ 1,5 milioane de yeni (circa 6.900 de lire sterline).

Utilizatorul intră într-o cabină din oțel inoxidabil și se așază pe un scaun integrat. În interior, jeturi puternice de aer răcit la 5°C sunt direcționate spre cap, ceafă, umeri și spate, contribuind la scăderea rapidă a temperaturii corpului. Temperatura din cabină este menținută la aproximativ 15°C, iar sistemul se oprește automat după maximum 20 de minute, pentru a evita răcirea excesivă.

Dispozitivul are o înălțime de aproximativ 2,13 metri și o adâncime de 1,2 metri. Potrivit producătorului, consumul de energie este redus, costul de funcționare fiind de aproximativ 16 yeni pe oră (în jur de 7 pence), ceea ce îl face mai eficient energetic decât un aparat obișnuit de aer condiționat.

Compania Trusco, cea care distribuie produsul, susține că acesta este primul echipament portabil capabil să ofere o răcire completă a corpului și că efectele sunt resimțite mult mai rapid decât în cazul climatizării clasice. În doar cinci minute, utilizatorul simte o diferență semnificativă, iar o ședere de 10 minute poate reduce simptomele epuizării provocate de căldură.

Producătorii spun că dispozitivul ar putea fi amplasat pe șantiere, în ferme, în centre comerciale, școli, la festivaluri sau în baze sportive, oferind oamenilor un refugiu temporar în timpul temperaturilor extreme.

Japonia, lovită de temperaturi record

Valul de căldură care afectează Japonia continuă să se intensifice. Agenția Meteorologică Japoneză a anunțat că temperaturile au ajuns la 38,5°C în orașul Toyota, iar în Tokyo au depășit 36°C. Meteorologii avertizează că în unele regiuni mercurul din termometre ar putea trece de 40°C în zilele următoare.

În acest context, autoritățile japoneze au introdus anul acesta un nou termen pentru zilele în care temperatura depășește pragul de 40°C: „kokushobi”, expresie care poate fi tradusă prin „căldură nemiloasă” sau „caniculă extremă”. Japonia folosea deja denumiri oficiale pentru zilele cu temperaturi de peste 25°C, 30°C și 35°C.

Anul trecut, țara a înregistrat cea mai fierbinte vară de la începutul măsurătorilor meteorologice, realizate încă din 1898. Temperatura medie la nivel național a fost cu 2,36°C peste valorile normale, iar între iunie și august s-au înregistrat nouă zile cu temperaturi de peste 40°C. Recordul absolut a fost stabilit în orașul Isesaki, unde s-au măsurat 41,8°C.

Până acum, în acest an, șapte persoane și-au pierdut viața din cauza insolației, iar peste 4.500 de oameni au fost transportați la spital cu afecțiuni provocate de căldură doar în perioada 6–12 iulie.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să limiteze activitățile desfășurate în aer liber și să acorde o atenție specială persoanelor în vârstă, considerate cele mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă.