Invazie de ploșnițe în mai multe blocuri din Capitală. Oamenii aruncă mobila sau chiar își vând apartamentele din cauza insectelor

Ploșnițe. Foto: Captură Antena 3 CNN

Temperaturile ridicate din timpul verii favorizează reapariţia ploşniţelor şi a gândacilor de bucătărie în apartamentele bucureştenilor. La ora actuală, este o adevărată invazie în mai multe cartiere din Capitală. Cele mai multe cazuri sunt în Sectoarele 6 şi 4, unde blocuri întregi sunt infestate cu astfel de insecte parazite. Deşi au apleat în nenumărate rânduri la firme de dezinsecţie şi la autorităţi, oamenii sunt disperaţi şi nu reuşesc să scape de ele.

Deşi încearcă din răsputeri să scape de aceste insecte parazite, dimineaţa, locatarii se trezesc cu noi muşcături pe corp, în ciuda intervențiilor făcute de firmele de dezinsecție.

La ora actuală, cele mai multe probleme cu ploșnițele sunt în Sectoarele 4 și 6 din Capitală, iar insectele se răspândesc și în zonele unde locatarii aleg să își arunce obiectele de mobilier în plină stradă sau la gunoi. Așa s-a întâmplat și într-un bloc din Sectorul 6. Din cauza unui apartament infestat, ploşniţele s-au răspândit aproape în întreg imobilul.

„Deci e toată casa contaminată? Absolut. Tocurile, geamurile, le are de lemn, sunt deteriorate, pe jos are linoleum. Vă dați seama ce este pe sub el”, a spus Radu Floarea, administrator de bloc.

În unele cazuri, locatarii ajung chiar să își vândă apartamentele.

„Facem tratament termic cu abur uscat, pentru că am observat că la insecticide ploșnițele au dezvoltat deja rezistență.

Ce greșeală fac oamenii? Cumpără insecticide din comerț, pulverizează fără să știe cum să aplice tratamentul, crezând că scapă de ele. Ceea ce fac este doar să prelungească agonia, să le răspândească și la vecini, iar în ultima fază apelează la noi, la specialiști”, a explicat Cătălin Buga, administratorul unei firme de dezinsecție.

„Miroase în tot blocul, murim”, spune un locatar, despre procedură.

Specialiştii recomandă ca, în special în perioada verii şi în vacanţe, să verificăm salteaua, lenjeria şi patul din camerele de hotel, pentru a evita aceste insecte.