Lidl a confirmat ceea ce clienții din România au observat pe rafturi de câteva zile

Lidl a confirmat că a implementat în magazinele din România măsuri antirisipă FOTO: Hepta

Lidl a confirmat că a implementat în magazinele din România măsuri antirisipă, prin introducerea la vânzare a pungilor cu legume și fructe care nu mai sunt proaspete, dar care pot fi consumate, la preț promoțional.

Mișcarea a fost semnalată de clienți pe rețelele sociale.

„Lidl România introduce în magazine Punga antirisipă, o nouă inițiativă menită să contribuie la reducerea risipei alimentare prin valorificarea fructelor și legumelor care nu mai îndeplinesc standardele estetice de prezentare la raft, dar care își păstrează calitatea și sunt în continuare potrivite pentru consum”, se arată într-un comunicat de presă citat de Hotnews.ro.

Punga antirisipă este prezentă în toate magazinele și conține aproximativ 2 kg de fructe și/sau legume diferite. Prețul unei pungi este de 5 lei.

Lidl a transmis că în aceste pungi nu sunt incluse propuse alergene, așa cum sunt țelina sau păstârnacul, pentru siguranța clienților.

Punga antirisipă face parte dintr-o inițiativă implementată în prezent în peste 20 de țări în care Lidl este prezent. Anul trecut, prin acest concept, au fost salvate de la risipă peste 100.000 de tone de fructe și legume.