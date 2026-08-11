O companie românească a creat lumina artificială aproape identică cu cea naturală

O compania românească a anunțat că a dezvoltat o nouă generație de corpuri de iluminat arhitectural cu un indice de redare a culorilor (CRI) de 97 (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

O compania românească a anunțat că a dezvoltat o nouă generație de corpuri de iluminat arhitectural cu un indice de redare a culorilor (CRI) de 97, cel mai apropiat de lumina naturală.

Lyset este singurul producător din România care oferă această performanță. Potrivit fondatorilor Carmen și Alexandru Boangher, compania se numără și printre puținii producători din Europa care reunesc într-o singură gamă această specificație alături de indicatorii TM-30 și UGR sub 10.

„Ne-am documentat și am testat numeroase cipuri LED și tipuri de optică pentru a ajunge la o lumină care să pună cu adevărat în valoare un spațiu. Ne-am dorit ca oamenii să beneficieze și acasă de o lumină de calitate, reglabilă în funcție de momentul zilei, care să ofere confort vizual și să pună în valoare interiorul”, declară fondatorii Lyset.

CRI indică fidelitatea cu care lumina artificială reproduce culorile în comparație cu lumina naturală, al cărei reper este 100. În timp ce majoritatea corpurilor comerciale ating valori de aproximativ 80, un CRI de 97 permite redarea culorilor aproape identic cu lumina naturală.

Performanța este completată de standardul TM-30, care evaluează modul în care lumina influențează percepția culorilor, și de UGR (Unified Glare Rating), indicator al disconfortului vizual. Produsele Lyset sunt dezvoltate pentru un UGR sub 10, contribuind la reducerea oboselii vizuale și la un confort sporit în locuințe, hoteluri, birouri sau restaurante.

Lyset își proiectează propria gamă și urmărește toate etapele producției. Fondatorii companiei vizitează periodic cele două fabrici partenere din China pentru validarea prototipurilor, controlul calității și optimizarea componentelor, de la finisaje și cipuri LED până la drivere și optică.

Noua direcție tehnică se bazează pe experiența acumulată în proiecte complexe din zona HoReCa, printre acestea numărându-se Swissôtel Poiana Brașov, pentru care Lyset a realizat iluminatul spațiilor comune, pe aproximativ 250 mp și 54 de metri liniari de șină magnetică decorativă.

După investiții de 50.000 de euro în tehnologie și dezvoltarea produselor, compania vizează extinderea rețelei de showroomuri, inclusiv în Cluj, dezvoltarea colaborărilor B2B și consolidarea prezenței pe piețe europene precum Grecia, Bulgaria, Ungaria și Irlanda.

Fondată în 2022, Lyset produce corpuri de iluminat arhitectural și minimalist pentru proiecte rezidențiale, comerciale, HoReCa și cabinete medicale.