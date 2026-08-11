Ședință de urgență la Bruxelles din cauza crizei din energie. România a cerut Comisiei amânarea închiderii grupului Turceni 5

Nivelul scăzut al Dunării a dus la o criză energetică în România și Ungaria. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei şi al nivelurilor scăzute ale apei din râuri, în Ungaria, România şi în regiunea Europei de Sud-Est, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al Executivului comunitar. Declaraţia vine în urma reuniunii Grupului de coordonare pentru energie electrică, unde s-a discutat securitatea aprovizionării cu energie electrică. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, care a participat la şedinţă a anunțat ce a cerut România: mecanisme de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu energie și acordul Comisiei pentru a menține deschise 4 grupuri energetice pe bază de cărbune şi după luna august.

„Operatorii de transport şi de sistem (TSO) deţin cele mai detaliate informaţii privind securitatea aprovizionării şi ne coordonăm îndeaproape cu aceştia şi menţinem un contact permanent. Per ansamblu, situaţia este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură şi stabilă", a transmis Comisia Europeană după ședința Grupului de coordonare pentru energie electrică.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, care a participat la şedinţă, a precizat care a fost poziţia României.

"Am participat astăzi la reuniunea Grupului de Lucru Electricitate (Electricity Coordination Group) al Comisiei Europene, structura de coordonare la nivel european. Am prezentat situaţia din România, iminenta închidere a Unităţii 2 de la Cernavodă, precum şi măsurile legislative luate de Guvernul României pentru a gestiona situaţia. România a activat, vineri, mecanismul de «early warning», în contextul evoluţiilor recente la nivel regional, iar aseară am notificat nivelul următor, «crisis situation» (art 14-2 din Regulamentul 941/2019)", a precizat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi.

Acesta precizează că a solicitat realizarea, de către Comisia Europeană şi ENTSO-E, a unei evaluări regionale actualizate, care să vizeze, în principal, capacităţile de producţie disponibile, nivelul rezervelor de echilibrare, capacităţile de interconexiune transfrontalieră, precum şi capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situaţiei la nivel regional.

"Totodată, am subliniat importanţa clarificării şi continuării discuţiilor privind disponibilitatea efectivă a mecanismelor de asistenţă de urgenţă între operatorii de transport şi de sistem (OTS) din statele vecine, inclusiv identificarea din timp a eventualelor constrângeri de natură tehnică sau de altă natură care ar putea afecta activarea şi furnizarea unui astfel de sprijin atunci când situaţia o impune", a mai transmis Buşoi.

De asemenea, acesta a solicitat organizarea, într-un termen scurt, a unei discuţii tehnice bilaterale cu Comisia Europeană, pentru a analiza în detaliu toate instrumentele şi mecanismele disponibile în cadrul legislativ şi instituţional al Uniunii Europene şi care ar putea fi mobilizate în cazul unei deteriorări suplimentare a situaţiei, inclusiv pentru anumite intervenţii în piaţa de electricitate.

"De asemenea, am folosit această oportunitate pentru a explica faptul că închiderea, până la 31 august, a grupului Turceni 5, parte a jalonului 119a, este extrem de problematică în situaţia actuală şi că vom face în continuare demersuri pentru a avea înţelegerea şi acordul Comisiei Europene pentru a continua funcţionarea a 4 grupuri (3+1) şi după luna august", a anunţat Buşoi.

Reactorul 2 de la Cernavodă ar putea fi oprit în următoarele 48 de ore

Unitatea 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă ar putea fi oprită în următoarele 48 de ore, după ce nivelul Dunării a atins pragul critic de -230 centimetri.

Nuclearelectrica a anunțat că există, la acest moment, „posibilitatea opririi controlate a Unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august 2026”.

„Posibilitatea opririi controlate a Unității 2 are la bază monitorizarea prognozelor INHGA pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare.

În situația în care oprirea Unității 2 va fi iminentă în dimineata zilei de 13 august 2026, Nuclearelectrica va comunica acest aspect”, a precizat Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica.

Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului național. Hidroelectrica va crește, la rândul său, producția în limitele permise de capacitățile tehnice și de rezervele de apă disponibile.

Ivan: Ar trebui activat Mecanismul de solidaritate energetică europeană

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a afirmat, marţi, că ar trebui activat Mecanismul de solidaritate energetică europeană, deoarece nu doar ţara noastră este afectată de secetă, ci este o situaţie a întregii regiuni. El a adăugat că statele care au excedent de energie, în special Franţa şi Germania, ar trebui să vină în sprijinul ţărilor din Europa Centrală şi de Est.

"Am spus-o încă de la începutul acestei crize că ar trebui activat Mecanismul de solidaritate energetică europeană pentru că nu vorbim doar de o situaţie a României, ci de o situaţie a regiunii în care statele care au excedent de energie, în special Franţa sau Germania, să vină să sprijine Europa Centrală şi de Est în această perioadă. Sunt elemente foarte clare care sunt statuate, pot să fie activate şi de un guvern interimar şi dacă nu ştiu cum să fac, le explic eu. Adică nu e o problemă asta. Dar e un mecanism european pentru că tu acum te baţi pe aceeaşi piaţă regională şi cu Ungaria, şi cu Serbia, şi cu Bulgaria, şi cu Grecia, că toţi avem acest deficit", a declarat, marţi, Bogdan Ivan.

Întrebat dacă ar trebui declarată situaţie de criză energetică, Bogdan Ivan a răspuns: "Da, regională. Regională pentru că acest lucru îţi conferă drepturi reale de a rezolva situaţia. (...) De ce nu ai făcut asta dinainte? Pentru că ai ştiut că o să ai o perioadă de două săptămâni de secetă, acum şi eu am ştiut în iarnă că o să fie două săptămâni de ger, am acţionat din timp, pentru a nu ajunge aici".