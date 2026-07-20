Marea Aral, secată de sovietici, eliberează acum în atmosferă gaze cu efect de seră: "O adevărată bombă cu ceas pentru climă”

Marea Aral se află între Kazahstan și Uzbekistan și a fost cândva a patra cea mai mare întindere de apă interioară de pe Pământ. FOTO: Hepta

Marea Aral se află între Kazahstan și Uzbekistan și a fost cândva a patra cea mai mare întindere de apă interioară de pe Pământ. În ultimii 60 de ani, însă, oamenii au secat-o aproape complet pentru a iriga culturile de bumbac, lăsând în urmă o câmpie sărată de mărimea Irlandei. Pierderea acesteia a fost mult timp considerată o problemă ecologică și umanitară, dar noi cercetări arată că a fost și un factor semnificativ al schimbărilor climatice, potrivit Yale Environment.

Marea Aral este, tehnic vorbind, un lac. Dar atunci când aproape orice întindere de apă este plină și funcționează așa cum ar trebui, materia organică se acumulează pe fund, unde rămâne prinsă, adesea timp de secole sau milenii. „Acestea acumulează carbon în sedimente”, a explicat Rafael Marcé, cercetător științific la Centrul pentru Studii Avansate din Blanes, Spania și autorul principal al studiului, care a fost publicat joi în revista Science. „Sunt absorbante de carbon.”

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Cu toate acestea, dacă apa seacă, carbonul stocat este eliberat, transformând absorbantele în surse de poluare. Este ceva ce Marcé a observat în lacurile mai mici pe care le-a studiat, dar chiar și el a fost surprins de ceea ce a descoperit echipa sa în timpul expediției sale din 2022 în Asia Centrală. „Nu am mers până la punctul în care se află Marea Aral. Aveam niște dovezi anterioare”, a spus el. „Nu aveam nicio idee despre amploarea potențială.”

Marea Aral a lăsat în urmă un fel de cronologie. Marginile s-au uscat cu zeci de ani în urmă, în timp ce unele zone erau umede până acum câțiva ani. Marcé și colegii săi au colectat probe de-a lungul acestei gradații. Tehnica le-a permis să reconstruiască cât de mult carbon a emis lacul pe măsură ce se evapora. Cifra este uimitoare. Între 1960 și 2022, au descoperit ei, Marea Aral a pompat în atmosferă o cantitate remarcabilă de 748 de milioane de tone metrice de dioxid de carbon. Aceasta este de trei ori mai mare decât emisiile anuale ale Spaniei.

„La început, se eliberează destul de repede, apoi se descompune încet”, a spus Marcé, menționând că aproximativ jumătate din dioxidul de carbon este eliberat în primii 15 ani după ce o secțiune a lacului este expusă. Lucrarea a mai constatat că aproape o cincime din emisii provin din vânt, care spulberă sedimentele, un aspect al uscării despre care experții spun că nu a fost studiat în mod adecvat înainte.

„Acest praf este o problemă cu adevărat majoră”, a spus Sarian Kosten, ecologistă acvatică și profesoară la Universitatea Radboud, care nu a fost implicată în această cercetare. Ea a numit știința în general fascinantă și solidă, însă tendința este descurajantă. „Întotdeauna mi se pare foarte trist să văd aceste imagini ale declinului suprafeței apei de acolo.”

Una dintre limitările studiului, a spus Marcé, este că oamenii de știință au putut aduce doar echipamente relativ ușoare în Marea Aral. Aceasta a însemnat că miezurile lor de sedimente au fost acoperite la 50 de centimetri - aproximativ 20 de inci - chiar dacă albia lacului are o grosime de mulți metri. Cercetătorii nu sunt siguri ce se întâmplă mai jos. „Ar putea fi ca toate aceste efecte de degradare să fie conținute în primele straturi”, a spus el. Sau „toate aceste calcule de carbon pe care le-am făcut ar putea fi o subestimare grosieră.”

Grupul intenționează să revină cu foraje mai mari anul viitor pentru a afla mai multe. Lucrarea evidențiază, de asemenea, numeroasele alte locuri din întreaga lume care se află în mijlocul acestui fenomen de „flux uscat”. Printre acestea se numără Lacul Ciad din Africa de Vest, Lacul Poopó din Bolivia și Marea Caspică, care este cea mai mare întindere de apă interioară din lume și se așteaptă să se micșoreze cu mai mult decât întreaga suprafață a Mării Aral până la sfârșitul secolului. Marea Salton din California este, de asemenea, menționată, la fel ca și Marele Lac Sărat din Utah, despre care un alt studiu recent a constatat că eliberează peste 4 milioane de tone de dioxid de carbon în atmosferă în fiecare an.

„Există o mulțime de CO2 care iese din pământ pe care nimeni nu îl număra”, a spus Soren Brothers, autorul lucrării despre Marele Lac Sărat, limnolog la Universitatea din Toronto și curator climatic la Muzeul Regal Ontario din Canada. Dar cercetătorii atribuie din ce în ce mai mult cifre acestui „punct orb imens” și este impresionat de cel mai recent studiu despre Marea Aral, la care nu a fost implicat. „Acest lucru contribuie la povestea acestor ape interioare.”

Studiul despre Marea Aral a examinat, de asemenea, cât de mult dioxid de carbon nu a fost încă eliberat din lac și a estimat cifra la aproximativ 605 milioane de tone metrice. Deși acest lucru face din câmpia sărată o bombă climatică cu ticăit, Marcé și coautorii săi susțin că acest lucru înseamnă și o oportunitate de a inversa cursul. „Vrem să scoatem în evidență faptul că avem tot acest carbon care poate fi protejat”, a spus Marcé.

Marcé recunoaște că nu există răspunsuri ușoare pentru Marea Aral. Problema a început în anii 1960, când Uniunea Sovietică a deviat apa din râurile care o alimentează pentru culturile de bumbac. Multe dintre aceste sisteme de irigații rămân învechite, iar îmbunătățirea lor ar economisi apă. Chiar și atunci, însă, readucerea apei în mare ar necesita convingerea mai multor jurisdicții să nu o reutilizeze pur și simplu în alte scopuri. Totuși, astfel de soluții nu sunt imposibile, a spus Marcé, iar asocierea problemei cu creditele de carbon ar putea oferi stimulente pentru găsirea lor.