SANITAS, mesaj înaintea consultărilor pentru Legea salarizării: Spunem „nu” unei legi care nu preia conținutul variantei noastre

Proteste din cauza legii salarizării. Foto: Sanitas/Facebook

Federația SANITAS a transmis, marți, un mesaj despre Legea salarizării, înaintea consultărilor de la Cotroceni. „Federația SANITAS rămâne consecventă și spune «Nu» unei legi care nu preia integral conținutul variantei prezentată vineri, 7 august, de cele două federații reprezentative la nivelul sectorului de sănătate”, au transmis reprezentanții. Mesajul vine după ce ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că Legea salarizării „intră pe ultima sută de metri”.

„După întânirea de ieri, de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Federația SANITAS rămâne consecventă și spune «Nu» unei legi care nu preia integral conținutul variantei prezentată vineri, 7 august, de cele două federații reprezentative la nivelul sectorului de sănătate.

Modelul legii salarizării pe care l-am propus îndeplinește criteriile de reașezare etică a salarizării, de reformă și de actualizare a recompenselor salariale.

Orice discuție despre un acord al partenerilor sociali pe tema proiectului legii salarizării înseamnă asumarea obligației de transpunere întocmai a acestui model”, a transmis SANITAS.

Astfel, reprezentanții Federației subliniază că „până la acest moment nu am putut transmite membrilor noștri decât principii agreate sau amendamente «posibil acceptate»”.

„Onorarea acestei obligații poate fi verificată abia odată cu transmiterea formei actualizate a textului proiectului de lege. Până atunci există doar discuții și înțelegeri de principiu, lipsite însă de un rezultat clar și definitiv care să permită exprimarea poziției finale a organizației noastre.

Până la acest moment nu am putut transmite membrilor noștri decât principii agreate sau amendamente «posibil acceptate», ori acestea nu prezintă niciun fel de garanții și nu pot genera o poziție fermă a celor pe care îi reprezentăm”, se mai arată în comunicat.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că Legea salarizării „intră pe ultima sută de metri”. Mesajul vine după ce s-au găsit mai multe soluții pentru domeniile cele mai problematice, sănătate și educație.

În urma întâlnirilor cu sindicatele din Sănătate, Pîslaru a spus că discuțiile au fost „fructuoase”.

„Nu aș vrea să vorbesc în numele sindicatelor. Eu aș vrea să apreciez că sindicatele din Sănătate, mai ales federația care la un moment dat n-a vrut să mai participe la întâlniri, s-a întors și am avut niște discuții fructuoase, din punctul meu de vedere. Cred că în domeniul de Sănătate suntem aproape de a avea un acord”, a afirmat el.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au fost convocați marți, începând cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni pentru o discuție finală cu președintele Nicușor Dan cu privire la proiectul Legii salarizării unitare. Potrivit surselor Antena 3 CNN, șeful statului va insista ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat de Parlament pentru a nu rata termenul limită de 31 august din PNRR.