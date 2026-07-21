PSD cere prelungirea TVA-ului de 9% pentru locuințe. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Proiectul de lege vine în urma blocajului sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Foto: Hepta

PSD a depus un proiect de lege care prevede prelungirea perioadei în care se aplică TVA de 9% pentru locuințe până la data de 1 octombrie, în condițiile în care acesta ar trebui să crească la 21% de la 1 august.

Proiectul de lege vine în urma blocajului sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care a creat probleme pentru românii aflați în proces de cumpărare a unei locuințe. Având în vedere că tranzacțiile sunt blocate aceștia riscă să nu mai poată beneficia de cota redusă de TVA de 9% pentru locuințe noi, valabilă până la 1 august.

În propunerea legislativă a PSD se precizează că: "persoana fizică în mod individual sau în comun cu altă parsoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziționa în perioada 1 august 2025 - 1 octombrie 2026 inclusiv o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%".

Ilie Bolojan se opune prelungirii TVA-ului de 9% la locuințe

În ședința conducerii PNL, prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc a cerut adoptarea unui amendament prin care să fie prelungit termenul pentru tranzacțiile imobiliare cu TVA 9% cât timp Agenția de Cadastru este blocată.

Ilie Bolojan a declarat însă că nu intenționează să prelungească termenul pentru tranzacțiile imobiliare cu TVA de 9%, deși activitatea Agenției de Cadastru este blocată de o săptămână, în urma unui atac cibernetic. El a avertizat că orice modificare de natură fiscală ar încălca angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene și ar fi în contradicție cu unul dintre jaloanele din PNRR.

Într-o înregistrare din ședința Biroului Permanent Național al PNL, obținută de Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a explicat în ce stadiu se află transferul bazelor de date de la Agenția Națională de Cadastru, după atacul cibernetic din 14 iulie.

„În această perioadă trei instituții care au responsabilități în acest domeniu lucrează pentru a transfera bazele de date pe cloud-ul guvernamental.

E vorba de SRI care are responsabilitatea principală, de STS, care gestionează cloud-ul guvernamental și de Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Ceea ce a apărut în spațiul public legat de faptul că nu mai există bazele de date nu corespunde realității. Aceste baze de date sunt transferate, dar e vorba de terabiți de date.

Înțeleg că sunt zeci de milioane de poziții care trebuie transferate. Până spre sfârșitul acestei săptămâni există o probabilitate redusă să funcționeze din nou platforma. Ea trece într-un stadiu de configurare, de siguranță, în momentul de față. Asta este situația legată de ceea ce este acolo”, a spus Ilie Bolojan.

Președintele PNL le-a mai spus colegilor săi că a fost stabilit un pachet de măsuri care să fie adoptate și implementate ca astfel de atacuri să fie limitate.

„Între timp am stabilit un pachet de măsuri care țin de aceste instituții care e nevoie să fie puse în practică în așa fel încât să limităm astfel de atacuri și toate elementele de siguranță care țin de protecția bazelor de date să fie consolidate. Aceste lucruri depind atât de conducerile autorităților, dar și de instituțiile și de companiile care au responsabilitate pe aspectele legate de siguranța cibernetică”, a spus Bolojan.