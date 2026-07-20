Surse: Bolojan nu vrea să prelungească TVA-ul de 9% la locuințe cât timp Cadastrul e blocat: „Intrăm în contradicție cu PNRR”

Ilie Bolojan, preşedintele PNL, la Palatul Parlamentului, la finalul participării la o şedinţă a Biroului Politic Naţional al PNL. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan a declarat, în ședința conducerii PNL, că nu intenționează să prelungească termenul pentru tranzacțiile imobiliare cu TVA de 9%, deși activitatea Agenției de Cadastru este blocată de o săptămână, în urma unui atac cibernetic. Premierul interimar a spus că le atrage atenția tuturor parlamentarilor PNL și liderilor de filiale că orice modificare de natură fiscală ar încălca angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene și ar fi în contradicție cu unul dintre jaloanele din PNRR, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Ilie Bolojan a admis, de asemenea, în ședința PNL, că Agenția de Cadastru nu va funcționa nici săptămâna aceasta, în condițiile în care trei instituții lucrează în aceste zile să transfere „terabiți de date” în cloud-ul guvernamental.

Bolojan: Bazele de date există, sunt transferate în cloud-ul guvernamental

Într-o înregistrare din ședința Biroului Permanent Național al PNL, obținută de Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a explicat în ce stadiu se află transferul bazelor de date de la Agenția Națională de Cadastru, după atacul cibernetic din 14 iulie.

Premierul interimar a spus că bazele de date există încă, dar este vorba de terabiți de date pe care SRI, STS și DNSC încearcă să le transfere în aceste zile în cloud-ul guvernamental, însă este puțin probabil ca această operațiune să se încheie până la finalul acestei săptămâni.

„În această perioadă trei instituții care au responsabilități în acest domeniu lucrează pentru a transfera bazele de date pe cloud-ul guvernamental.

E vorba de SRI care are responsabilitatea principală, de STS, care gestionează cloud-ul guvernamental și de Directoratul pentru Securitate Cibernetică. Ceea ce a apărut în spațiul public legat de faptul că nu mai există bazele de date nu corespunde realității. Aceste baze de date sunt transferate, dar e vorba de terabiți de date.

Înțeleg că sunt zeci de milioane de poziții care trebuie transferate. Până spre sfârșitul acestei săptămâni există o probabilitate redusă să funcționeze din nou platforma. Ea trece într-un stadiu de configurare, de siguranță, în momentul de față. Asta este situația legată de ceea ce este acolo”, a spus Ilie Bolojan.

Președintele PNL le-a mai spus colegilor săi că a fost stabilit un pachet de măsuri care să fie adoptate și implementate ca astfel de atacuri să fie limitate.

„Între timp am stabilit un pachet de măsuri care țin de aceste instituții care e nevoie să fie puse în practică în așa fel încât să limităm astfel de atacuri și toate elementele de siguranță care țin de protecția bazelor de date să fie consolidate. Aceste lucruri depind atât de conducerile autorităților, dar și de instituțiile și de companiile care au responsabilitate pe aspectele legate de siguranța cibernetică”, a spus Bolojan.

Bolojan nu acceptă prelungirea TVA-ului de 9% la locuințe

Potrivit surselor Antena 3 CNN, în ședința conducerii PNL, prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc a cerut adoptarea unui amendament prin care să fie prelungit termenul pentru tranzacțiile imobiliare cu TVA 9% cât timp Agenția de Cadastru este blocată.

Amintim că deși TVA pentru locuințe a fost majorat la 21% de la 1 august 2025 a existat o excepție, care este în vigoare până la data de 31 iulie 2026. Mai exact, TVA 9% poate fi aplicat tranzitoriu doar pentru precontractate cu avans de minimum 20% până la 31 iulie 2025, cu condiția ca dreptul de proprietate să fie transferat până la 31 iulie 2026.

Însă, de la data de 14 iulie, în România nu mai poți vinde, cumpăra sau moșteni o locuință. Tranzacțiile imobiliare din toată țara sunt blocate.

Premierul interimar i-a răspuns Nicoletei Pauliuc spunând că nu este de acord cu astfel de măsură de prelungire a TVA de 9%, deoarece ar încălca angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene privind consolidarea fiscală și ar intra în contradicție cu jaloanele din PNRR.

Bolojan a admis că s-ar mai fi putut face tranzacții cu TVA 9% în aceste două săptămâni de blocaj, dar nu se pot face modificări de natură fiscală.

„În ceea ce privește amânări, eșalonări de măsuri care au fost adoptate, sigur, înțeleg faptul că s-ar mai fi putut face tranzacții într-o săptămână, două, putem înțelege asta, dar având în vedere angajamentele pe care România le are legate de păstrarea deficitului, măsurile fiscale pe care le adoptăm, vreau să pun în vedere tuturor parlamentarilor noștri și președinților de organizații, un angajament pe care îl are România foarte important.

Deci, noi nu putem să facem modificări de natură fiscală, pentru că dacă facem modificări de natură fiscală care nu sunt compensate de alte măsuri, intrăm în contradicție cu jaloanele din PNRR și unul din jaloane, care ține de consolidarea fiscală, are o valoare de 1,3 miliarde de euro”, a spus Bolojan.

Premierul interimar i-a îndemnat pe cei care nu îl cred să discute cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Prin urmare, sigur, n-o să ni se dea o corecție de 1,3 milioane, ni se dă proporțional, dar orice fel de modificări se fac fără să se pună ceva în locul lor, fără să se compenseze, și asta vă rog să verificați în discuții cu domnul Nazare, pentru că aceste lucruri sunt cât se poate de clare, ne duce într-o zonă de nesustenabilitate în raport cu angajamentele pe care le-am luat. (...) Încercăm cât mai repede posibil să facem ca sistemul să funcționeze”, a spus Bolojan.

Premierul a fost de acord cu propunerea unui alt liberal să se lucreze cu program prelungit sâmbătă și duminică la Agenția de Cadastru, după ce site-ul este repus în funcție, „în așa fel încât să se intre de la 1 august într-o anumită normalitate”.

Ce s-a întâmplat la Agenția de Cadastru

Pe data de 14 iulie, Agenția de Cadastru a fost ținta unui atac cibernetic. De la acea dată, aplicațiile instituției nu mai sunt funcționale, motiv pentru care circuitul civil în România a fost oprit.

Orice tranzacție, orice extras de carte funciară trecea prin acest sistem și, din cauza faptului că nu mai este funcțional, nu se mai produc tranzacții. Adică, în România nu mai poți vinde, cumpăra sau moșteni o locuință în aceste zile.

Hackerul care a spart sistemul Agenției a scos la vânzare datele pe Internet şi a ameninţat că a început deja să şteargă din copiile de rezervă ale sistemelor IT.

Într-un interviu pentru Euronews România, hackerul a negat că ar fi cerut o răscumpărare de 10 milioane de euro și a lăsat de înțeles că datele obținute ar putea totuși ajunge la cineva, dar nu la oricine.

„Nu vând aceste date chiar oricui”, a spus el.

Hackerul care a blocat o instituție-cheie a statului român folosește aliasul „byte to breach 33”, însă pe Telegram apare sub numele Loic Matrier, care poate fi un pseudonim. Iar pe platforma X, are un cont creat în luna martie, în Grecia. Sunt date care nu pot confirma însă nici identitatea, nici locația reală a hackerului.

Același hacker a atacat, anul trecut, o companie din Japonia, și a publicat adresele de e-mail ale angajaților. O companie israeliană de securitate susține că este vorba de un infractor cibernetic cu experiență, care ar fi comercializat inclusiv date de la bănci, companii aeriene și instituții publice din țări precum Statele Unite, Polonia și Ucraina.

Cine este șeful Agenției de Cadastru