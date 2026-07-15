Agenția Națională de Cadastru a fost ținta unui atac cibernetic: „Cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției”

<1 minut de citit Publicat la 15:15 15 Iul 2026 Modificat la 15:15 15 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară / Facebook

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost ținta unui atac cibernetic, care „a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției”. ANCPI a transmis, într-un comunicat de presă, că toate sistemele au fost afectate, cât și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra.6

„Precizăm că datele administrate prin sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma acestui incident.

În prezent, circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile competente ale statului”, a transmis Agenția.

Astfel, ANCPI menționează că toate sistemele sunt afectate.

„Reamintim că, începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra sunt nefuncționale.

Din informațiile pe care le avem în acest moment, estimăm că, cel mai probabil, până la finalul săptămânii curente, aplicația e-Terra nu va fi disponibilă.

Regretăm situația creată și vă asigurăm că echipele noastre tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii, în cel mai scurt timp posibil”, mai spune ANCPI.